Голяма признателност към трима бургаски полицаи изразиха две сестри, след като униформените се притекли на помощ на възрастната им майка, изпаднала в безпомощно състояние в жилището си. Старши полицаите Кръстьо Великов и Садък Реджеб, заедно с полицай Николай Милев, намерили жената във ваната в дома ѝ. Тя не успявала да излезе сама, а полицаите останали при нея до пристигането на медицинския екип. След това я пренесли до линейката от третия етаж на сградата, която е без асансьор.

На 20 ноември, петък, двете дъщери на възрастната жена не успели да се свържат с майка си по телефона. Едната от тях от години живее със семейството си в Германия, а другата - в София. Жената останала сама в Бургас след смъртта на съпруга си преди пет години. Липсата на контакт през целия ден засилила притесненията на сестрите и те подали сигнал на спешния телефон 112.

На място пристигнали тримата полицаи, които заварили жената жива, но без сили да напусне ваната самостоятелно.

Катя и Велина Колеви определят бургаските полицаи като ангели-пазители и им благодарят за проявената човечност и благородство. В знак на признателност двете сестри отправят към служителите и специално благодарствено писмо:

„Живея в Германия със семейството си от много години, сестра ми е в София с нейното. Последният петък (20.11.26 г.) не успяхме да се свържем цял ден по телефона с майка ни, която живее сама в Бургас след смъртта на баща ни преди пет години. Силно притеснени, взехме решение да се обърнем към тел. 112 за помощ, да разбият вратата и влязат в апартамента ѝ. Старши полицай Кръстьо Великов, старши полицай Садък Реджеб и полицай Николай Милев са я намерили във ваната, слава богу жива-здрава, но без сили да излезе сама от там. Не само, че са били до нея, докато дойде линейката, но и са я придвижили от 3-я етаж без асансьор до самата линейка. Благодарим Ви от цялото си сърце и душа за човещината и благородството, драги полицаи! Не само сте изпълнили полицейския си дълг достойно, но сте помогнали като ангели-пазители на възрастна жена в беда! Бъдете живи и здрави, Вие и семействата Ви!“

С поклон и уважение,

Катя и Велина Колеви