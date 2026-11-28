Заради очакваните неблагоприятни метеорологични условия през почивните дни Община Царево отправи предупреждение към жителите и посетителите на района. За днес НИМХ е издал оранжев код за опасно време заради прогнозирани силен вятър с пориви до 115 км/ч и значителни валежи. На 29 ноември по Черноморието се очаква силен североизточен вятър, а прогнозата за Ахтопол включва дъжд и сняг.

Морето също ще бъде силно развълнувано, като край Царево, Ахтопол и Синеморец вълните могат да достигнат около 4 метра. За понеделник сутрин се прогнозират вълни с височина между 3 и 3,60 метра. От местната власт апелират към жителите и гостите на района да проявяват повишено внимание и да не остават в близост до морския бряг, реките и деретата.

Подобни предупреждения за опасно време са издадени и в Приморско, където заради прогнозираното силно вълнение временно е прекъснато електрозахранването на осветителните съоръжения по крайбрежната алея. Решението е взето с цел предотвратяване на електрически аварии при евентуално заливане на съоръженията с морска вода.

От общинската администрация уточниха, че осветлението ще бъде възстановено след подобряване на метеорологичните условия.