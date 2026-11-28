Граничен полицай от Бургас предотврати опит за кражба на собствения си автомобил, докато на задната седалка се намирало малкото му дете. Инцидентът се разиграл на паркинга на голям хипермаркет в Поморие, съобщава NOVA.

Александър Янчев е служител в сектор "Специални тактически действия" към Регионална дирекция "Гранична полиция" – Бургас. В петък той бил в почивка и се грижел за сина си на 1 година и 10 месеца.

След разходка спрял автомобила си пред магазин, за да изтегли пари от банкомат, намиращ се на около два метра от колата.

"Синът ми остана на задната седалка в детското столче. Докато теглих пари от банкомата, се обръщах, поглеждах го. В един момент забелязах, че млад мъж се качва на шофьорската седалка на колата и затваря след себе си вратата", разказа Янчев пред NOVA.

Граничният полицай реагирал незабавно и успял да предотврати потеглянето на автомобила.

"Отворих вратата на колата. С издърпването си го повалих на земята. Казах му, че съм полицай, но той не спираше да се съпротивлява и да агресира", обясни той.

Между двамата последвала кратка физическа схватка. По думите на Янчев мъжът успял да се освободи, изправил се и тръгнал агресивно към него.

"Не можех да допусна по някакъв начин да се качи в колата, което наложи да извадя служебното си оръжие, за да го респектирам", заяви граничният полицай.

Той уточни, че е извадил оръжието, без да го зарежда, и отново е разпоредил на мъжа да легне на земята.

"Полиция, лягай на земята", извикал Янчев.

След като овладял ситуацията, служителят на МВР потърсил съдействие от полицията.

На случилото се станали свидетели десетки посетители на хипермаркета, като част от тях също подали сигнали на телефон 112.

Пристигналите на място полицейски екипи установили, че заподозреният е 20-годишен мъж от Поморие.

Той е задържан за срок до 24 часа.

Благодарение на бързата реакция на Александър Янчев опитът за кражба бил осуетен, преди автомобилът да потегли с малкото дете на задната седалка.