Нидерландските власти са открили 26 костенурки от критично застрашения вид Kinosternon vogti в регистрирания багаж на пътник на летище „Схипхол“ край Амстердам. Животните са били пренесени от Мексико, а мъжът е пътувал за Хонконг. Той е задържан, а разследването продължава, съобщи нидерландската служба за безопасност на храните и потребителските продукти, цитирана от Ройтерс.

Костенурките били обездвижени с лепяща лента. Повечето били натъпкани в кутия заедно с количка играчка, а останалите били скрити в затворен чорап. Всички са оцелели и са настанени в специализиран спасителен център.

Видът е сред най-дребните костенурки в света. В дивата природа в Мексико са останали едва около 300 екземпляра. Според американския Център за биологично разнообразие една такава костенурка може да бъде продадена за до 30 000 долара. Миналия месец организацията призова мексиканските власти да засилят мерките за опазването на вида.