Делото срещу Ива Михайлова в Кочани продължава в нейно отсъствие, след като съдът отхвърли втората ѝ молба да участва чрез видеоконферентна връзка. Съдебният състав прие аргумента на прокуратурата, че Михайлова може да се яви лично в залата, съобщи БНТ.

В днешното заседание прокурорът разпита двамата експерти, изготвили автотехническата експертиза по поръчка на защитата. Те потвърдиха заключението си, че автомобилът, пътувал от Щип към Делчево, е навлязъл с около 50–60 см в лентата на Михайлова и ударът е станал там.

Експертите посочиха, че заключението им се основава на деформациите в левите части на двете коли, положението им след сблъсъка и разликата в масата им. Според тях една от възможните причини за навлизането в насрещната лента е опит на другия водач да заобиколи спрял полицейски патрул, който в този момент е проверявал автомобил.

Адвокатите на Михайлова в Северна Македония очакват съдът да назначи нова експертиза. При такова решение нов екип от вещи лица ще получи трите изготвени досега експертизи и ще ги използва, за да подготви свое заключение.