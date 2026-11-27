Френският спортен журналист Даниел Риоло заяви, че според него изваждането на Олимпик Марсилия от европейските клубни турнири е възможна санкция след насилието по трибуните около мача с Левски. В предаването “After Foot” по радио “Монте Карло” той разкритикува организацията на двубоя и действията на охраната. УЕФА не е обявила, че разглежда подобно наказание.

“Това е напълно недопустимо, това е мач от европейските турнири и ти си длъжен да следиш за реда на собствения си стадион”, заяви Риоло. Според него домакините са били длъжни да държат двете агитки разделени, а при провокации охраната е трябвало да установи отговорните и да ги изведе от стадиона.

Журналистът постави под въпрос и действията на стюардите, които според него са допуснали нападателите да стигнат до българските фенове. Той даде за пример Англия и призова извършителите на подобни нападения да получат забрана да посещават футболни мачове.

След инцидентите Левски сезира УЕФА и поиска пълно разследване на нападенията и на организацията по сигурността. Олимпик Марсилия осъди насилието и обяви, че съдейства на френските власти за изясняване на случилото се.