Даниел Риоло заговори за изваждане на Марсилия от евротурнирите след мача с Левски
Френският журналист призова за тежка санкция заради нападенията над български привърженици на “Велодром”
Френският спортен журналист Даниел Риоло заяви, че според него изваждането на Олимпик Марсилия от европейските клубни турнири е възможна санкция след насилието по трибуните около мача с Левски. В предаването “After Foot” по радио “Монте Карло” той разкритикува организацията на двубоя и действията на охраната. УЕФА не е обявила, че разглежда подобно наказание.
“Това е напълно недопустимо, това е мач от европейските турнири и ти си длъжен да следиш за реда на собствения си стадион”, заяви Риоло. Според него домакините са били длъжни да държат двете агитки разделени, а при провокации охраната е трябвало да установи отговорните и да ги изведе от стадиона.
Журналистът постави под въпрос и действията на стюардите, които според него са допуснали нападателите да стигнат до българските фенове. Той даде за пример Англия и призова извършителите на подобни нападения да получат забрана да посещават футболни мачове.
След инцидентите Левски сезира УЕФА и поиска пълно разследване на нападенията и на организацията по сигурността. Олимпик Марсилия осъди насилието и обяви, че съдейства на френските власти за изясняване на случилото се.