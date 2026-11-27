Шесткратният шампион Испания се класира за полуфиналите на Купа “Дейвис” след победа с 2:0 над Австрия в Болоня. Испанците решиха двубоя още на сингъл и Карлос Алкарас не се наложи да излиза на корта за мач на двойки.

Даниел Мерида Агилар даде преднина на Испания с победа над Йоел Шверцлер с 6:4, 6:4. Световният номер 10 Рафаел Ходар осигури класирането, след като обърна Юрий Родионов с 2:6, 6:0, 6:1.

20-годишният Ходар загуби два пъти подаването си в първия сет, но във втория спечели шест поредни гейма. В началото на решителната част той спаси точка за пробив, а след това проби за 3:1 и не даде повече геймове на австриеца.

За място на финала Испания ще играе срещу десеткратния шампион Великобритания, който отстрани Германия с 2:1. Другият полуфинал е тази вечер между домакина Италия и Чехия.