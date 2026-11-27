От Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) издирват мъж, намушкал друг в района на бул. "Шипченски проход", съобщиха от Столичната полиция.

Сигналът за случилото се е получен в в 06:00 ч. тази сутрин, информира БТА.

На място е пристигнал медицински екип, който е констатирал смъртта на 48-годишния мъж.

Разследващите работят по версията за престъпление от битов характер. На този етап няма данни убийството да е показно.

Тялото на мъжа е намерено в непосредствена близост до Първо районно управление на полицията и голям търговски център.

По данни на „24 часа“ по него са установени прободни рани, за които се предполага, че са нанесени с нож. Пристигналите на място медици от Спешна помощ единствено са констатирали смъртта на мъжа.