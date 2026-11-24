Пловдивският окръжен съд отказа да замени мярката „задържане под стража“ с „домашен арест“ на Иван Иванов, подсъдим за смъртта на двумесечния си син.

Делото е за трагичния случай от 26 февруари в село Желязно, когато бебето е починало след травми по главата и ребрата и кръвонасядания по лицето.

Според обвинението Иванов умишлено е умъртвил детето, което се е намирало в безпомощно състояние.

В рамките на заседанието бяха изслушани вещи лица и приети няколко експертизи – тройна съдебно-психиатрична и психологична, съдебно-медицинска и видеотехническа.

Според експертите по време на деянието подсъдимият е бил под въздействието на алкохол.

Те са установили, че той често е злоупотребявал с алкохол, но не страда от алкохолна зависимост или психично заболяване. По време на разговорите с експертите Иванов многократно заявил, че не помни случилото се.

„Доста пъти сподели, че няма спомен да е извършил деянието“, посочиха вещите лица. Според тях той е демонстрирал достатъчен капацитет да защитава интересите си, отричал е действия, които биха могли да го уличат, и не е показал ясно преживяване на скръб или чувство за вина.

Всички страни по делото са се обединили около становището, че обстоятелствата около смъртта на детето все още не са изяснени напълно. Затова съдът е назначил допълнителна дактилоскопска експертиза на иззетите ДНК апликатори от приобщените към делото бутилки с алкохол.

Следващото заседание е насрочено за 27 януари 2027 г. от 13:30 часа.

Припомняме, че на 26 февруари около 12:00 часа на телефон 112 е подаден сигнал за починало двумесечно момче в къща в село Желязно. На място са пристигнали полицейски служители и медицински екип, които са констатирали смъртта. Съдебномедицинското изследване е установило травми по главата и ребрата и кръвонасядания по лицето.