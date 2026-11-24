Разследването за смъртта на 16-годишната Ивана Стойнева от Благоевград вече ще бъде ръководено и надзиравано от Софийската градска прокуратура.

Това става ясно от официално уведомление, изпратено до родителите на момичето. Документът е по прокурорска преписка № 20826/2026 г. и удостоверява, че с постановление от 9 ноември 2026 г. на изпълняващия функциите главен прокурор е разрешено ръководството и надзорът по досъдебното производство да бъдат поети от Софийската градска прокуратура. Става дума за производство № 7852 ЗМ 153/26 г. по описа на Второ районно управление на МВР – Благоевград. Според него разследването вече е под надзора на прокуратурата в София.

За семейството това е важна стъпка след месеци на настояване случаят да бъде изведен от Благоевград.

Пред ТАРАЛЕЖ бащата на Ивана - Стойне Стойнев заяви, че приема новината като възможност да се стигне до обективно разследване и да получи отговори на въпросите, които поставя от самото начало.

„Да се извади истината. Кой уби Ивана и да си получи заслуженото. Всички, които са прикривали убийството, да си получат заслуженото“.

Ивана загина в нощта срещу 24 май 2026 г. Момичето беше открито мъртво пред жилищен блок в благоевградския квартал „Струмско“ след падане от петия етаж.

Родителите на Ивана от месеци настояват да бъдат изяснени всички обстоятелства около последните часове от живота ѝ и да се провери дали е имало насилие преди фаталния инцидент.

Допълнителни въпроси постави и съдебномедицинската експертиза.

Според документа част от установените травми може да са получени преди падането. Експертизата не установява следи от наркотици при момичето, а причината за падането – дали е било случайно, или вследствие на чужда намеса – не е изяснена с този документ.

Семейството твърди още, че не е получавало достатъчно информация за хода на разследването и многократно е настоявало за проверка на работата на местните разследващи.

Стойнев постави под съмнение и обстоятелствата около изготвянето на съдебномедицинската експертиза. По думите му бил уверяван, че при извършването ѝ са присъствали специалисти и от София, но документът, с който разполага, е подписан само от местния патоанатом.

Той отправи критики и към служители на МВР, работили по случая, като поиска действията им да бъдат проверени. Бащата настоява да бъдат изяснени и съмненията му за укриване на информация и нередности при разследването.

Стойне Стойнев заяви, че възлагането на ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура дава надежда на близките, че случаят ще бъде разгледан обективно.

Той призова министъра на вътрешните работи и ръководството на МВР да предприемат действия спрямо служителите, за които семейството има съмнения.

Бащата обяви и намерение да продължи гражданската си инициатива „Бунт на черните чували“, с която призовава хората да изразят несъгласие с бездействието на институциите и да подкрепят семейството.

След шест месеца въпроси, протести и настояване за нов поглед върху случая родителите на Ивана очакват промяната в надзора на разследването да доведе до конкретни резултати. Най-важният въпрос за тях остава един: какво точно се е случило с дъщеря им и ще понесе ли отговорност всеки, за когото бъдат установени нарушения или престъпление?