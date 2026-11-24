Засилени проверки за присъствието на учениците и за коректното въвеждане на данните за отсъствията в училищната документация се извършват във всички 43 училища в област Ямбол след случая с гимназията в село Бояново (община Елхово), свързан със системно непосещаване на учебните часове. Това каза началникът на Регионалното управление на образованието (РУО) в Ямбол Юри Паликов пред БТА.

Проверките се извършват без предупреждение, те са част от обичайната контролна дейност на РУО, която обаче сега е засилена. Очаква се до края на ноември или в първите дни на декември да бъдат проверени всички училища в региона, а до 4 декември ще бъде изготвен доклад с резултатите, който ще бъде изпратен в Министерството на образованието и науката (МОН), посочи началникът на просветния инспекторат в Ямбол.

Предстои да бъдат обходени всички ученици от Професионалната гимназия по земеделие в Бояново. Приоритетно ще бъдат посетени тези с най-много отсъствия, а впоследствие и останалите. При посещенията екипите ще проверяват социалното положение на децата и причините за нередовното им посещение на училище, обясни Паликов.

Паралелно със засиления контрол продължава и работата на екипите по механизма за обхват на децата и учениците. Извършен е спешен обход в домовете на 24 от най-рисковите ученици на територията на област Ямбол. За учениците, които учат в училищата в областта, но живеят на територията на други области, РУО – Ямбол е изпратило писма до съответните регионални управления с искане да бъдат извършени проверки на място.

По думите му проверките и обходите в училищата в региона няма да приключат с настоящата кампания. РУО ще продължи да следи присъствието на учениците и да работи по сигналите, постъпващи в информационната система на механизма за обхват.

Преди седмица проверка на място в гимназията в Бояново направи и заместник-министърът на образованието д-р Таня Панчева, като от общо 130 ученици присъстваха само 40. Панчева определи случващото се в училището в Бояново като недопустимо за образователната система. Тя обяви, че е разпоредено на всички регионални управления на образованието да извършат проверки в училищата в страната.

„Работим върху смяна на модела на финансиране на училищата. И да, наистина, това е една от причините, поради които се стига до случаи като този в село Бояново“, заяви заместник-министърът в отговор на журналистически въпрос дали ситуацията налага промяна на принципа парите да следват ученика.