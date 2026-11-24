Отстраняването на Благомир Коцев като кмет на Варна е безкрайно закъсняло, така, както е и това на кмета на София и на кмета на Благоевград - това са хора, които нямат място в местното управление. Това каза депутатът от парламентарната група на "Възраждане" Цончо Ганев пред журналисти във връзка с решение на Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна за отстраняването на Коцев от поста му на кмет на града.

Той посочи, че Коцев е разследван за корупция и като областен управител, и като кмет. Благодарение на него украинската мафия в лицето на "Куб" завладя Баба Алино и няколко десетки квадратни метра са незаконно застроени и именно той искаше да прокара Подробен устройствен план (ПУП) всичко да е законно, каза Ганев. Коцев и администрацията му направи и това, което направи Терзиев в София, а именно - криза с боклука.

По негови думи Коцев има разпадаща се администрация, която бяга от него, а част от нея също е и разследвана за корупция, а друга абдикира. Заради неговото безхаберие бяха спрени знакови проекти, като за Новата математическа гимназия, за новата библиотека и за реконструкцията на Аспарухов мост, заяви Ганев.

"В момента зад Коцев застава Румен Радев, Бойко Борисов, а очакваме и Пеевски да застане зад него и ще има пълен кръговрат. Това потвърждава изборът на Висш съдебен съвет, че новите управляващи вече си имат новите стари партньори", посочи той.

По думите му обвинението, че Бойко Борисов се дистанцира от общинските си съветници и от представителите си в ОИК е, меко казано, цинизъм.

Ганев призова Румен Радев да обясни защо застава зад гърба на ПГ "Продължаваме промяната" и ПГ "Демократична България" и отбеляза, че за отстраняването на Коцев са гласували членове на ОИК от ПП и ДБ.