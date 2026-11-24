Служители на Агенцията по заетостта в Бургас излязоха на протест с искане за увеличение на заплатите с 350 евро, предава БТВ.

Протестът е организиран от КТ ,,Подкрепа" и е част от серия от едночасови протести за увеличаване на заплатите на държавните служители. Такъв протест има и във Варна.

Синдикатът настоява за увеличение на месечните възнаграждения с фиксирани 350 евро, възстановяване на допълнителното заплащане за прослужено време и по-справедливо заплащане в отделните администрации.

„Сега какви са заплатите? Заплатите са около 1000 евро“, казва Искра Комитова, служител на Бюрото по труда – Бургас.

„Това не е нормално, защото отговорностите всеки ден растат“, коментира Дебора Тихолова, психолог в Бюрото по труда – Бургас.

„Исканията ни са да можем да работим достойно. Държавен служител не е мръсна дума. Ние работим и искаме да обслужваме хората качествено, в срок“, посочва Петя Стоянова, служител в Бюрото по труда.

Вчера се състоя протест на Дирекция „Социално подпомагане“, съобщиха от БНТ.

,,Разбрах, че при тях има заплати от 790 евро бруто, което означава, че чистото възнаграждение ще бъде под минималната работна заплата", заяви председателят на КТ „Подкрепа“ – Бургас Иван Костадинов. Той подчерта, че има фрапиращи разлики в заплащането на служителите в държавната администрация и че именно това е причината да настояват за фиксирано увеличение в размер на 350 евро.