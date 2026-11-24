Министерството на образованието и науката определя като безотговорно поведението на Столична община и "Топлофикация София" ЕАД, които оставят стотици студенти без парно и топла вода в разгара на отоплителния сезон. Въпреки отправените запитвания от МОН, Столична община не е предоставила ясна информация кога проблемите ще бъдат решени. Недопустимо е МОН, ръководствата на университетите и потърпевшите студенти да бъдат държани в неведение, гласи информация от ведомството.

„Поведението на Столичната община дава основание да се допусне, че някой съзнателно не решава проблема и търси да употреби справедливото недоволство на студентите за свои политически цели. На 6 ноември министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев постави проблема на среща с кмета на София Васил Терзиев, който пое ангажимент да предостави информация и график за възстановяване на отоплението и топлата вода в засегнатите общежития. В края на същия ден кметът информира МОН, че всички проблеми са отстранени и топлоподаването към общежитията е възстановено. Близо три седмици по-късно обаче ситуацията не само не е „трайно решена“, но проблемите се повтарят и задълбочават", съобщават от образователното министерство.

В част от общежитията топлата вода липсва с дни, а в други подаването ѝ периодично се възстановява и прекъсва. През последните дни министър Вълчев нееднократно търси връзка с кмета Терзиев. От МОН добавиха, че и към момента не разполагат с конкретна информация за мащаба на проблема, причините за продължаващите прекъсвания и реалистични срокове за окончателното му решаване.

Предвид нетърпящия отлагане проблем и липсата на информация от Столична община и „Топлофикация София“ ЕАД.

От днес в МОН се създава кризисна работна група, която ще проучи всички възможности за осигуряване на нормални битови условия за засегнатите студенти.

Министър Вълчев е възложил спешно да бъде събрана информация от висшите училища за броя на засегнатите стаи и настанените в тях студенти. Ще бъде направена оценка на състоянието и капацитета на електрическите инсталации в общежитията, за да се установи дали е възможно безопасното използване на допълнителни отоплителни уреди. Паралелно ще бъдат проучени възможностите за осигуряване на необходимото финансиране за закупуването им. Подобно решение обаче би изисквало значителен финансов ресурс и би довело до допълнителни разходи за електроенергия. То може да бъде само временна мярка и няма да реши проблема с липсата на топла вода.

„Очакваме Столична община и “Топлофикация София” ЕАД да насрочат официална среща с представители на МОН, ректорските ръководства и Националното представителство на студентските съвети, на която да представят пълна и адекватна информация за засегнатите общежития, причините за продължаващите аварии, предприетите действия и конкретните срокове за трайното възстановяване на отоплението и топлата вода. Студентите не могат да бъдат оставени да посрещнат зимата без нормални условия за живот", заключват от министертвото.

По-късно през деня кметът на София Васил Терзиев коментира темата. Той определи ситуацията около ТЕЦ „Изток“ като изключително сериозна и заяви, че десетилетията на нехайство и липса на инвестиции в топлопреносната мрежа са довели до тежки проблеми.

„Не може да се качи налягане до студентските общежития, до Академията на МВР, Американския колеж – тези зони, които са по-нависоко“, посочи Терзиев.

По думите му все още не е ясно дали приключването на аварийните ремонти ще реши проблема. Той очаква от изпълнителния директор на „Топлофикация София“ конкретен план с краткосрочни и дългосрочни мерки, срокове и необходимите средства.

„Това, за което го помолих, е просто да даде план – какво е дългосрочното решение, какво е краткосрочното решение, колко ще струва и какво трябва да направим“, обясни кметът.

Терзиев призова за общи действия от страна на общината, общинския съвет и държавата, за да бъде намерено решение за настоящия отоплителен сезон. Той призна, че проблемът е сериозен и изисква значителни финансови и човешки ресурси, включително подмяна и ремонт на десетки километри тръби.

„Надеждата не е точно стратегия. Аз искам да имаме стратегия, върху която да сме се съгласили всички, без да се прехвърля отговорност – кой крив, кой прав, а да намерим решение за хората през този отоплителен сезон“, заяви Терзиев.

Той изрази очакване конкретният план да бъде представен в рамките на ден-два, за да започнат разговори по същество.

„Протестите по никакъв начин не могат да подменят тръбите“, подчерта кметът.