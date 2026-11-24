София, районът на Сточна гара – боклуци, изхвърлени мебели, стари гуми и отпадъци, струпани около контейнерите. Това е гледката, с която се сблъскват хората в централната част на столицата.

Отново става въпрос за повече от обикновено замърсяване.

Контейнерите са препълнени, а около тях са оставени обемни отпадъци – мебели, гуми, чували и различни ненужни вещи. Част от тротоара е заета, а градската среда отново изглежда оставена без необходимата грижа, видя репортер на Таралеж.

Районът около Сточна гара е оживено градско пространство, но вместо поддържана улица, жителите и минувачите се натъкват на картина, напомняща нерегламентирано сметище.

Проблемът с чистотата в София отдавна не се изчерпва с отделни замърсени улици и препълнени контейнери, а се превръща в трайно предизвикателство пред управлението на града.