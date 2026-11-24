ЦСКА може да се раздели с един от футболистите, които имаха важна роля в състава през последните сезони. Камерунският халф Джеймс Ето'о изглежда е близо до напускане на „червените“, след като вече не попада в плановете на старши треньора Маркус Гиздол. Според информация на трансферния специалист Бърл Джуниър футболистът е получил разрешение от ръководството на клуба да си търси нов отбор през зимния трансферен прозорец.

ЦСКА се интересува от 18-годишен талант на Ботев Пловдив

Желанието на ЦСКА е да осъществи директна продажба на халфа, но не се изключва и вариантът той да бъде преотстъпен през пролетния полусезон с опция за откупуване.

Ето'о загуби мястото си след идването на Гиздол Промяната в статута на камерунския футболист е видима след назначаването на германския специалист. Ето'о постепенно загуби мястото си в състава и през последните седмици получава все по-малко игрово време.

В първия шампионатен двубой на Гиздол срещу ЦСКА 1948, халфът се появи на терена едва в 86-ата минута. След това не взе участие при победите над Лудогорец с 2:0 и над Левски с 3:0. Срещу Славия (0:0) записа по-малко от 20 минути, а в двубоя с бившия си тим Ботев Пловдив се появи в заключителните секунди.

В европейските мачове ситуацията също не беше по-различна. Ето'о получи по пет минути срещу Монако и Нордселанд, а остана неизползвана резерва при поражението от Панатинайкос.

Договорът му с ЦСКА е до 2029 година

Любопитното е, че в края на пролетта Джеймс Ето'о поднови договора си с ЦСКА до 2029 година. Въпреки дългосрочния контракт обаче бъдещето му в клуба вече изглежда несигурно.

Предстоящият януарски трансферен прозорец ще покаже дали „червените“ ще успеят да намерят купувач за халфа или ще изберат варианта с преотстъпване. Така Ето'о може да се превърне в едно от първите имена, около които ЦСКА ще предприеме конкретни действия за промени в състава през зимата.