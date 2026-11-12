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Изненада: спрягат Маркус Гиздол за мениджър на шотландски клуб

Изненада: спрягат Маркус Гиздол за мениджър на шотландски клуб

Треньорът на ЦСКА е вариант за Абърдийн

Треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол изненадващо е сред спряганите имена за нов мениджър на шотландския Абърдийн. "Доновете" се разделиха с досегашния си наставник Стивън Робинсън. 

Информацията се появи в The Scotsman. Твърди се, че 57-годишният германец е сред треньорите, които ръководството на Абърдийн разглежда. 

В Шотландия припомнят, че Гиздол е бил сред вариантите за нов мениджър на Абърдийн и преди назначаването на Робинсън по-рано през тази година. 

До лятото част от отбора беше българският национал Димитър Митов. Вратарят обаче премина в Санкт Паули. 

Сред опциите за нов треньор на Абърдийн са Тони Дохърти, Петер Левен, Ейрик Хорнеланд, Нийл Ленън, Сандро Шварц и други специалисти.

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