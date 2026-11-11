Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Кирил Десподов за завръщане в ЦСКА: Не коментирам слухове

Кирил Десподов за завръщане в ЦСКА: Не коментирам слухове
БТА

Имам си договор с ПАОК, каза дипломатично капитанът на националния отбор

Бъдещето на Кирил Десподов продължава да е неясно. Капитанът на националния отбор вече е напълно възстановен от контузия, но още няма записани минути от началото на сезона. Крилото има договор с ПАОК до следващото лято, а в публичното пространство се говори за негово завръщане в ЦСКА. 

ПАОК и Десподов с едно съществено разминаване в преговорите за нов договор

Съществува и възможност Десподов да се завърне още през зимния трансферен прозорец. Това обаче изглежда по-сложно, тъй като ЦСКА ще трябва да постигне споразумение с ПАОК за предсрочното прекратяване на отношенията между гръцкия клуб и българския национал.

„Имам си договор с ПАОК и в момента не мога да коментирам слухове", каза лаконично Десподов по темата пред „Гонг" навръх 30-годишния си юбилей.

Десподов носи червената фланелка в периода 2016 - 2018 година, когато се утвърди като един от най-обещаващите български футболисти. За „армейците“ записа 80 двубоя и отбеляза 25 гола. След престоя си в София, крилото продължи кариерата си в италианския Каляри, а впоследствие премина през Лудогорец, преди през 2023 година да подпише с ПАОК.

Засега обаче изглежда, че негово завръщане на „Армията" е в сферата на хипотезите.

Още по темата

В Гърция: ПАОК преговаря с Кирил Десподов за нов договор

В Гърция: ПАОК преговаря с Кирил Десподов за нов договор

Кирил Десподов близо до завръщане след над 7 месеца извън футбола

Кирил Десподов близо до завръщане след над 7 месеца извън футбола

Националният отбор ще почете с черни ленти загиналите на АМ „Тракия“

Националният отбор ще почете с черни ленти загиналите на АМ „Тракия“

Рибарски обяви състава на България, без играч на Левски в националния отбор

Рибарски обяви състава на България, без играч на Левски в националния отбор

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Мартин Георгиев напуска АЕК Атина още през зимата

Мартин Георгиев напуска АЕК Атина още през зимата

Шампионката на „Уимбълдън" влезе в Топ 4 на финалите в женския тенис

Шампионката на „Уимбълдън" влезе в Топ 4 на финалите в женския тенис

Салах обеща трофей на Трабзонспор преди гостуването на ЦСКА

Салах обеща трофей на Трабзонспор преди гостуването на ЦСКА

Националният отбор ще почете с черни ленти загиналите на АМ „Тракия“

Националният отбор ще почете с черни ленти загиналите на АМ „Тракия“

Звезда на Реал Мадрид разкри: Не мога да готвя, нито на шофирам

Звезда на Реал Мадрид разкри: Не мога да готвя, нито на шофирам

Водещи

Курти настоя новото правителство на Сърбия да признае независимостта на Косово

Курти настоя новото правителство на Сърбия да признае независимостта на Косово

  • Преди 6 минути
Мартин Георгиев напуска АЕК Атина още през зимата

Мартин Георгиев напуска АЕК Атина още през зимата

  • Преди 13 минути
Заради ремонт на асфалта променят организацията на движението от 3-и до 1-и км на АМ „Тракия“ в посока София

Заради ремонт на асфалта променят организацията на движението от 3-и до 1-и км на АМ „Тракия“ в посока София

  • Преди 17 минути
Двама обвинени за сводничество край Сапарева баня: Сред пострадалите е 14-годишно дете

Двама обвинени за сводничество край Сапарева баня: Сред пострадалите е 14-годишно дете

Трима загинаха, след като автомобил се вряза в пешеходци в Лос Анджелис

Трима загинаха, след като автомобил се вряза в пешеходци в Лос Анджелис

  • Преди 23 минути
Огромна опашка от кръводарители в София в помощ на ранените при катастрофите на АМ “Тракия“

Огромна опашка от кръводарители в София в помощ на ранените при катастрофите на АМ “Тракия“

  • Преди 31 минути
Шампионката на „Уимбълдън" влезе в Топ 4 на финалите в женския тенис

Шампионката на „Уимбълдън" влезе в Топ 4 на финалите в женския тенис

  • Преди 36 минути
Украйна и Русия подновиха преговорите в Абу Даби

Украйна и Русия подновиха преговорите в Абу Даби

  • Преди 36 минути
Сериозно затруднено е движението при моста към село Зимница, на автомагистрала „Тракия“

Сериозно затруднено е движението при моста към село Зимница, на автомагистрала „Тракия“

  • Преди 45 минути
Полша преговаря със САЩ за изграждане на постоянна американска военна база на своя територия

Полша преговаря със САЩ за изграждане на постоянна американска военна база на своя територия

  • Преди 49 минути
Възстановено е движението по автомагистрала "Струма" в участъка Голямо Бучино - Студена

Възстановено е движението по автомагистрала "Струма" в участъка Голямо Бучино - Студена

  • Преди 1 час
Насекоми в спагетите? Потребителка публикува смущаващо видео от магазин

Насекоми в спагетите? Потребителка публикува смущаващо видео от магазин

Салах обеща трофей на Трабзонспор преди гостуването на ЦСКА

Салах обеща трофей на Трабзонспор преди гостуването на ЦСКА

  • Преди 1 час
Председателката на ЕП поднесе съболезнования на България след верижните катастрофи на "Тракия"

Председателката на ЕП поднесе съболезнования на България след верижните катастрофи на "Тракия"

  • Преди 1 час
Отпускат по 8000 евро на семействата на загиналите при трагедията на АМ „Тракия“

Отпускат по 8000 евро на семействата на загиналите при трагедията на АМ „Тракия“

  • Преди 1 час