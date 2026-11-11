Кирил Десподов за завръщане в ЦСКА: Не коментирам слухове

Бъдещето на Кирил Десподов продължава да е неясно. Капитанът на националния отбор вече е напълно възстановен от контузия, но още няма записани минути от началото на сезона. Крилото има договор с ПАОК до следващото лято, а в публичното пространство се говори за негово завръщане в ЦСКА.

ПАОК и Десподов с едно съществено разминаване в преговорите за нов договор

Съществува и възможност Десподов да се завърне още през зимния трансферен прозорец. Това обаче изглежда по-сложно, тъй като ЦСКА ще трябва да постигне споразумение с ПАОК за предсрочното прекратяване на отношенията между гръцкия клуб и българския национал.

„Имам си договор с ПАОК и в момента не мога да коментирам слухове", каза лаконично Десподов по темата пред „Гонг" навръх 30-годишния си юбилей.

Десподов носи червената фланелка в периода 2016 - 2018 година, когато се утвърди като един от най-обещаващите български футболисти. За „армейците“ записа 80 двубоя и отбеляза 25 гола. След престоя си в София, крилото продължи кариерата си в италианския Каляри, а впоследствие премина през Лудогорец, преди през 2023 година да подпише с ПАОК.

Засега обаче изглежда, че негово завръщане на „Армията" е в сферата на хипотезите.