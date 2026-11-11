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Деветимата ранени при катастрофата на АМ „Тракия“, настанени в Сливен, са в стабилно състояние

Деветимата ранени при катастрофата на АМ „Тракия“, настанени в Сливен, са в стабилно състояние
БТА

Двама от пострадалите ще бъдат транспортирани до София за продължаване на лечението

Деветимата пострадали при тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“, които бяха приети за лечение в МБАЛ – Сливен към Военномедицинската академия (ВМА), са в стабилно общо състояние. Това съобщиха от пресцентъра на ВМА.

Двама от пациентите ще бъдат транспортирани днес с наземен транспорт до МБАЛ-София към ВМА, където ще продължи лечението им.

Останалите седем пострадали остават за лечение в болницата в Сливен.

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