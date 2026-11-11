Проф. Балтов: Това е най-тежкото ПТП, което съм виждал

Това е най-тежкото ПТП, което съм виждал, заяви пред БТВ проф. Асен Балтов по повод трагедията на автомагистрала "Тракия" вчера.

Шестима от пострадалите при тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“ са настанени в болница „Сърце и мозък“ в Бургас. Двама от тях са в тежко състояние и се намират в реанимация. Това съобщи проф. Асен Балтов.

Сред най-тежко пострадалите е румънски гражданин, който е на апаратно дишане и в изкуствена кома заради тежка гръдна травма. Лекарите правят всичко възможно, за да подобрят състоянието му.

Останалите пациенти са настанени в отделенията по гръдна хирургия и ортопедия и травматология. През вчерашния ден в болницата са извършени шест оперативни интервенции.

Двама от тежко пострадалите са били транспортирани от болницата „Св. Пантелеймон“ в Ямбол до Бургас с три линейки на болница „Сърце и мозък“. Единият от пациентите, който е бил опериран, е получил кръвопреливане. За останалите засега не се налага такова.

„Това за мен е най-тежкото пътнотранспортно произшествие, на което съм свидетел. Беше нещо изключително тежко“, коментира проф. Балтов, който е бил на мястото на инцидента.

По думите му е била създадена организация за възможно най-бързото транспортиране на пострадалите до болниците. Екипът на „Сърце и мозък“ се е включил в оказването на помощ в Ямбол, откъдето двама тежко пострадали са били превозени до Бургас.

Проф. Балтов уточни, че по-стабилните пациенти могат да бъдат изписани още в петък. Сред тях е жена, оперирана в областта на рамото, както и две други жени.

Той увери, че болницата разполага с необходимите възможности за лечение на пострадалите и не се налага те да бъдат транспортирани до София.

„Ние сме на ниво, мога да кажа, както в болниците във Военна болница и „Пирогов“ в София. По нищо не отстъпваме на тези болници. Готови сме да посрещаме всякакви пациенти“, заяви той.

По отношение на възможността румънският гражданин да бъде транспортиран в родината си на по-късен етап проф. Балтов посочи, че засега няма подобно искане, но болницата ще съдейства, ако близките му пожелаят това.