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Шампионът в НБА набира скорост с четвърта поредна победа

Шампионът в НБА набира скорост с четвърта поредна победа
БТА

Ню Йорк Никс удължи агонията на Милуоки в „Медисън Скуеър Гардън“

Ню Йорк Никс продължава да набира скорост в редовния сезон на НБА. Актуалният шампион постигна убедителна победа със 117:85 над Милуоки Бъкс в „Медисън Скуеър Гардън“ и вече има четири поредни успеха. Тимът на Майк Браун вече е четвърти в класирането с баланс 6-4.

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Основен принос за успеха имаше Джейлън Брънсън, който завърши с 23 точки. Карл-Антъни Таунс също изигра силен мач, записвайки 21 точки и 16 борби. О Джи Ануноби добави 19 точки, включително пет успешни стрелби от зоната за три точки.

Домакините поставиха основите на победата още през първото полувреме. След сравнително равностойна начална четвърт Никс вдигнаха оборотите във втората част, която спечелиха с категоричното 32:13. Така двата отбора се оттеглиха на почивката при резултат 58:34.

Милуоки опита да се върне в двубоя след силна трета четвърт, но домакините не позволиха изненади. Таунс и компания отново поеха контрола в заключителните минути, за да оформят убедителната разлика от 32 точки. Сериозна роля за успеха имаше и резервната скамейка на Ню Йорк. Тайлър Колек се отличи с 12 точки, а Андре Дръмънд овладя 14 борби за ограниченото си игрово време.

Победата подобри баланса на Никс до 6 успеха и 4 поражения от началото на сезона. Любопитното е, че тимът стартира кампанията с три поредни загуби, но впоследствие спечели шест от следващите си седем срещи. За Милуоки ситуацията е коренно различна. Бъкс допуснаха седмо поредно поражение и вече са с баланс 1-10 на последното място в Източната конференция.

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