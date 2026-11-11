Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Световен шампион призова за връщане на UFC в Русия

Световен шампион призова за връщане на UFC в Русия

Последното събитие в страната се проведе преди седем години

Световният шампион по бокс в полутежка категория Дмитрий Бивол изрази подкрепата си за евентуалното завръщане на UFC в Русия. Според него интересът към смесените бойни изкуства в страната продължава да нараства с изключително бързи темпове, което прави евентуалното завръщане на UFC напълно логично.

„Това не е само събитие за феновете на ММА. Това вероятно е завръщане на цялата страна на световната сцена. Би било страхотно подобни мероприятия отново да се провеждат и в Русия“, заяви Бивол, който е от Киргизстан, но има и руско гражданство.

Седем години без UFC в Русия

Последното събитие на UFC в Русия се проведе на 9 ноември 2019 година в Москва. Турнирът UFC Fight Night 163 беше оглавен от сблъсъка между руснака Забит Магомедшарипов и американеца Калвин Катър. Оттогава организацията не е провеждала официални турнири на руска територия. Междувременно руските бойци продължават да бъдат сред водещите имена в UFC, а интересът към ММА в страната остава сериозен.

Темата за организирането на нови турнири в Русия отново придоби актуалност, след като главният изпълнителен директор на UFC Дейна Уайт коментира възможността организацията да се завърне в страната. В края на октомври 2026 г. Уайт заяви, че все още не са водени конкретни разговори, но призна, че подобна идея заслужава внимание.

 

 

Още по темата

Тръмп предложи на шефа на UFC Дейна Уайт да стане говорител на Белия дом

Тръмп предложи на шефа на UFC Дейна Уайт да стане говорител на Белия дом

Конър Макгрегър готви последна битка в UFC

Конър Макгрегър готви последна битка в UFC

История в UFC: Ислам Махачев записа 17-а поредна победа

История в UFC: Ислам Махачев записа 17-а поредна победа

Трагедия: 34-годишен боец на UFC почина след инфаркт в съня си

Трагедия: 34-годишен боец на UFC почина след инфаркт в съня си

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Линдзи Вон претърпя девета операция след ужасяващия инцидент на олимпийските игри

Линдзи Вон претърпя девета операция след ужасяващия инцидент на олимпийските игри

Двоен удар за Франция преди мачовете от Лигата на нациите

Двоен удар за Франция преди мачовете от Лигата на нациите

Бостън Селтикс разгроми Филаделфия и превзе върха на Изток в НБА

Бостън Селтикс разгроми Филаделфия и превзе върха на Изток в НБА

В Англия: Манчестър Юнайтед отново е обявен за продажба

В Англия: Манчестър Юнайтед отново е обявен за продажба

Синът на Арнолд Шварценегер тръгна по стъпките на легендарния си баща

Синът на Арнолд Шварценегер тръгна по стъпките на легендарния си баща

Водещи

Депутатите почетоха с минута мълчание жертвите на трагедията на "Тракия"

Депутатите почетоха с минута мълчание жертвите на трагедията на "Тракия"

Румънец е в критично състояние след трагедията на "Тракия", лекарите се борят за живота му

Румънец е в критично състояние след трагедията на "Тракия", лекарите се борят за живота му

Община Стара Загора отменя планираните за днес събития заради трагедията на АМ „Тракия“

Община Стара Загора отменя планираните за днес събития заради трагедията на АМ „Тракия“

Кръв за пострадалите при катастрофите на АМ „Тракия“ може да се дарява и в Търговище

Кръв за пострадалите при катастрофите на АМ „Тракия“ може да се дарява и в Търговище

  • Преди 12 минути
Световен шампион призова за връщане на UFC в Русия

Световен шампион призова за връщане на UFC в Русия

  • Преди 13 минути
Бургас е домакин на форум за туристическото развитие на Черноморието през 2027 г.

Бургас е домакин на форум за туристическото развитие на Черноморието през 2027 г.

Областният управител на Ямбол: Нямаме информация за получено съобщение на 112 за мъгла преди катастрофата

Областният управител на Ямбол: Нямаме информация за получено съобщение на 112 за мъгла преди катастрофата

Задържаха босненец с контрабандни стоки на сръбско-българската граница

Задържаха босненец с контрабандни стоки на сръбско-българската граница

  • Преди 30 минути
44 свидетели и нови разкрития: Как е започнала трагедията на "Тракия"

44 свидетели и нови разкрития: Как е започнала трагедията на "Тракия"

  • Преди 36 минути
Катя Ивкова: Ако не беше бързата и адекватна координация на всички системи, може би жертвите щяха да са повече

Катя Ивкова: Ако не беше бързата и адекватна координация на всички системи, може би жертвите щяха да са повече

Линдзи Вон претърпя девета операция след ужасяващия инцидент на олимпийските игри

Линдзи Вон претърпя девета операция след ужасяващия инцидент на олимпийските игри

  • Преди 40 минути
Задържаха шофьора на камиона, участвал в причиняването на катастрофата на АМ „Тракия“

Задържаха шофьора на камиона, участвал в причиняването на катастрофата на АМ „Тракия“

  • Преди 42 минути
Патриарх Даниил ще оглави литургия в храма „Св. вмчк Мина“ в Кюстендил

Патриарх Даниил ще оглави литургия в храма „Св. вмчк Мина“ в Кюстендил

Движението по АМ „Тракия“ е възстановено и в двете посоки след катастрофата с 86 автомобила

Движението по АМ „Тракия“ е възстановено и в двете посоки след катастрофата с 86 автомобила

  • Преди 56 минути
Двоен удар за Франция преди мачовете от Лигата на нациите

Двоен удар за Франция преди мачовете от Лигата на нациите

  • Преди 59 минути