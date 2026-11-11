Световен шампион призова за връщане на UFC в Русия

Световният шампион по бокс в полутежка категория Дмитрий Бивол изрази подкрепата си за евентуалното завръщане на UFC в Русия. Според него интересът към смесените бойни изкуства в страната продължава да нараства с изключително бързи темпове, което прави евентуалното завръщане на UFC напълно логично.

„Това не е само събитие за феновете на ММА. Това вероятно е завръщане на цялата страна на световната сцена. Би било страхотно подобни мероприятия отново да се провеждат и в Русия“, заяви Бивол, който е от Киргизстан, но има и руско гражданство.

Седем години без UFC в Русия

Последното събитие на UFC в Русия се проведе на 9 ноември 2019 година в Москва. Турнирът UFC Fight Night 163 беше оглавен от сблъсъка между руснака Забит Магомедшарипов и американеца Калвин Катър. Оттогава организацията не е провеждала официални турнири на руска територия. Междувременно руските бойци продължават да бъдат сред водещите имена в UFC, а интересът към ММА в страната остава сериозен.

Темата за организирането на нови турнири в Русия отново придоби актуалност, след като главният изпълнителен директор на UFC Дейна Уайт коментира възможността организацията да се завърне в страната. В края на октомври 2026 г. Уайт заяви, че все още не са водени конкретни разговори, но призна, че подобна идея заслужава внимание.