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Тръмп предложи на шефа на UFC Дейна Уайт да стане говорител на Белия дом

Тръмп предложи на шефа на UFC Дейна Уайт да стане говорител на Белия дом
АП/БТА

Американският президент призова дългогодишния си приятел да приеме поста и дори предложи известни ММА бойци да бъдат негови помощници

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е предложил поста говорител на Белия дом на Дейна Уайт - ръководител на най-голямата организация за смесени бойни изкуства в света UFC. Необичайното предложение беше отправено чрез публикация в социалната мрежа Truth Social.

Тръмп призова 57-годишния Уайт да приеме работата, като предложи да привлече и популярни бойци от света на смесените бойни изкуства за свои помощници.

"Дейна, моля те, приеми тази работа", написа американският президент.

"Имаме нужда от такива хора, за да се защитаваме от побърканата левица", допълни Тръмп.

Публикацията беше разпространена и от официален профил на Белия дом в социалната мрежа X.

Дейна Уайт отговори, като публикува изображение, на което стои зад трибуната в залата за пресконференции на Белия дом.

"Към следващата глава", написа той към снимката.

По информация на CNN, позоваваща се на запознат източник, Уайт е отказал предложението. Според представител на администрацията публикацията на Тръмп е била шеговита.

Постът на говорител на Белия дом е вакантен от 16 октомври, когато Кейти Захария напусна длъжността само пет дни след назначаването си.

Доналд Тръмп и Дейна Уайт поддържат близки отношения от години. Ръководителят на UFC беше сред поддръжниците на републиканеца по време на президентската му кампания през 2024 г. и се появи на сцената при обявяването на изборната му победа.

През юни 2026 г. Белият дом беше домакин на турнир по смесени бойни изкуства, организиран от UFC, по повод 80-ия рожден ден на американския президент.

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