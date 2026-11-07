Най-важното от света на 07.11.26-та г.

Американската армия е нанесла нови ограничени удари по Иран на 6 ноември, насочени срещу системи за противовъздушна отбрана. Това потвърди президентът на САЩ Доналд Тръмп пред журналисти след пристигането си в Уест Палм Бийч, Флорида.

Тръмп определи военната операция като "незначителна" и заяви, че американските сили са успели бързо да неутрализират иранските отбранителни съоръжения.

"Бяха изградили известен брой средства за противовъздушна отбрана, но ние ги извадихме от строя. Отне ни не повече от 15, а може би и 5 минути", заяви американският президент.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс е поел водеща роля в дипломатическите усилия за постигане на ново прекратяване на огъня с Иран и възобновяване на преговорите за ядрената програма на страната. През последните две седмици той е провеждал преки и непреки контакти с Техеран.

Ванс поддържа почти ежедневна връзка с министър-председателя на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани, началника на пакистанската армия фелдмаршал Асим Мунир и други международни посредници.

В дипломатическите усилия участват и специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф, както и съветникът на американския президент Джаред Къшнър.

Петима души са загинали, а най-малко 10 са ранени при стрелба в центъра на полския град Краков. Инцидентът е станал в близост до Главния пазарен площад. На мястото незабавно са изпратени екипи на полицията и спешната медицинска помощ. В района на църквата "Света Мария“ са пристигнали няколко линейки и полицейски автомобила, а за оказване на помощ е бил изпратен и медицински хеликоптер.

Местните власти потвърдиха, че са произведени изстрели в района на Главния пазарен площад, като съобщиха и за полицейска операция на улица "Дитла“.

Заподозреният за смъртоносната стрелба в полския град Краков е бил привърженик на крайнодесни идеологии и е имал изключително радикални възгледи. Това заяви полският министър на вътрешните работи Марчин Кервински на пресконференция.

Министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш определи нападението като "терористичен акт срещу жителите на Краков".

При стрелбата загинаха шестима души - четири жени и двама мъже, а други 16 бяха ранени. Сред пострадалите има двама полицаи, като единият от тях е в тежко състояние.

Американските тайни служби (Сикрет сървис) арестуваха въоръжен мъж в близост до Белия дом във Вашингтон, след като той заявил, че чува гласове, които му нареждат да убие президента Доналд Тръмп. Това съобщиха от Министерството на вътрешната сигурност на САЩ.

Инцидентът е станал в четвъртък вечерта, 5 ноември, на булевард "Конституция", в непосредствена близост до президентската резиденция.

Агентите забелязали мъж със съмнително поведение в паркиран автомобил и решили да извършат проверка.

По информация на американските власти заподозреният заявил, че чува гласове в главата си, които му нареждат да пристигне във Вашингтон и да убие Доналд Тръмп.