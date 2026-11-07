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Кървава стрелба в центъра на Краков: Петима загинали и най-малко 10 ранени

Кървава стрелба в центъра на Краков: Петима загинали и най-малко 10 ранени
pixabay

Полската телевизия TVN24 съобщава за задържан нападател. Премиерът Доналд Туск следи разследването, а на мястото са изпратени полиция, линейки и медицински хеликоптер

Петима души са загинали, а най-малко 10 са ранени при стрелба в центъра на полския град Краков. Инцидентът е станал в близост до Главния пазарен площад, съобщава полската телевизия TVN24.

На мястото незабавно са изпратени екипи на полицията и спешната медицинска помощ. В района на църквата "Света Мария“ са пристигнали няколко линейки и полицейски автомобила, а за оказване на помощ е бил изпратен и медицински хеликоптер.

Местните власти потвърдиха, че са произведени изстрели в района на Главния пазарен площад, като съобщиха и за полицейска операция на улица "Дитла“.

"Изстрели са произведени на Главния пазарен площад в Краков. Спешните служби вече са на място. Полицията провежда и операция на улица "Дитла“. Очакваме официално потвърждение за мащаба на инцидента, включително информация за броя на ранените“, посочиха от кметството на Краков в социалните мрежи.

По информация на полската телевизия предполагаемият нападател е задържан. Към момента не са оповестени официални подробности за самоличността му или за мотивите за стрелбата.

Полският министър-председател Доналд Туск също коментира случая. В публикация в социалната мрежа X той съобщи, че полицията разследва случилото се и че получава информация от Министерството на вътрешните работи.

Стрелбата е станала в една от най-посещаваните части на Краков, където се намират исторически забележителности и множество туристически обекти.

Разследващите продължават да изясняват обстоятелствата около нападението. Засега няма официално потвърдена информация за причините за стрелбата или за евентуално участие на други лица.

Броят на жертвите и ранените е по първоначални данни и може да бъде актуализиран, след като полските власти предоставят допълнителна информация.

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