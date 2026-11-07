Легнаха на релсите в знак на протест: Жители на Павликени настояват за промяна

Жители на Павликени излязоха на втори протест срещу новото разписание на БДЖ, като част от недоволните легнаха върху железопътните релси на гарата в града. Причината е предвиденото отпадане на спирката Павликени от маршрутите на шест експресни влака, съобщава NOVA.

Според новото разписание, което трябва да влезе в сила на 12 декември, шест експресни композиции по направленията София-ВарнаСофия и София-Бургас-София няма да спират на жп гарата в Павликени.

Решението предизвика недоволство сред местните жители, които настояват железопътната връзка на града да бъде запазена и експресните влакове да продължат да обслужват гарата.

В знак на протест част от събралите се легнаха на релсите, демонстрирайки несъгласието си с предстоящите промени.

Недоволните предупредиха, че ако не бъде намерено решение, следващата седмица отново ще организират протестни действия. Те заявиха, че следващата демонстрация няма да бъде мирна като настоящата.

Това е втори пореден протест на жп гарата в Павликени срещу предвидените промени в разписанието.

Още на 18 октомври жители на града изразиха недоволството си от плановете на железопътния превозвач и предупредиха, че са готови да блокират жп линията, ако исканията им не бъдат чути.

От БДЖ съобщиха, че водят преговори с община Павликени и търсят възможност поне част от шестте експресни влака да продължат да спират на гарата.

Към момента няма обявено окончателно решение за промяна на разписанието.

Жителите настояват за конкретни действия преди 12 декември, когато трябва да влязат в сила новите графици за движение на влаковете.

Дали ще бъде постигнат компромис между БДЖ и местната власт, предстои да стане ясно. Междувременно протестиращите заявяват готовност да продължат с демонстрациите, ако исканията им останат без резултат.