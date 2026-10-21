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Протест в Павликени заради влаковете, които няма да спират на местната гара

Протест в Павликени заради влаковете, които няма да спират на местната гара
БТА

Недоволството е предизвикано от официалния отказ на националния железопътен превозвач да коригира графика си

Жители на Павликени излязоха на протест на местната железопътна гара заради новото разписание на БДЖ за периода 2026/2027 г., предава БТА. Недоволството е предизвикано от официалния отказ на националния железопътен превозвач да коригира графика си, според който шест нови бързи и експресни влака ще преминават транзит, без да спират в града.

Организаторът на протеста Станислав Георгиев от Българската организация на гражданите подчерта, че жителите на общините Павликени и Сухиндол, както и на град Бяла черква, се чувстват дискриминирани. Той припомни, че гара Павликени има над 126-годишна история и е изградена върху дарена от местен жител земя. Според него липсата на бърза железопътна връзка ощетява студентите и младите хора, като същевременно удря местния бизнес и таксиметровите услуги. Протестните действия бяха подкрепени и с подписка, събрала над 1600 подписа.

Местната власт в лицето на заместник-кмета Албена Петрова декларира пълна подкрепа за гражданите. Тя посочи, че Община Павликени е единствената, възразила срещу проекта за разписание още на 5 октомври по време на регионална среща в Горна Оряховица. От общината настояват, че разписанието трябва да отразява нуждите на хората по целия маршрут, а не само между крайните дестинации.

Кметът инж. Емануил Манолов публикува официалния отговор на „БДЖ – Пътнически превози“, от който става ясно, че държавната компания няма да предвиди спирки в Павликени за два от новите бързи влакове по линията София – Бургас, както и за четирите експреса по направлението София – Варна.

От ръководството на железниците се аргументират, че националният график не се изготвя единствено на база брой население или подписки. БДЖ мотивира решението си с факта, че гара Павликени не е възлова и не преразпределя основни пътникопотоци. От компанията уверяват, че транспортното обслужване в региона няма да се влоши, тъй като в новия график са заложени общо 16 бързи и 8 пътнически влака със спиране в Павликени, които осигуряват редовни часови връзки със София, Плевен, Русе, Варна и Горна Оряховица. Според превозвача всяка допълнителна спирка на ускорените влакове би удължила общото времепътуване и би нарушила организацията на движението за останалите областни центрове по маршрута.

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