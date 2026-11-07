Напрежение за парите от втория пенсионен стълб: Донев отговори на обвиненията

Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев излезе с официална позиция след възникналото напрежение около възможността част от осигурителните вноски за втория пенсионен стълб да бъдат пренасочени към Националния осигурителен институт (НОИ). Той заяви, че подобна мярка не е включена в проекта на държавния бюджет за 2027 г., съобщава DarikNews.

Повод за реакцията стана телевизионен спор между Донев и депутата от "Демократична България" Божидар Божанов. По време на участието им в БНТ Божанов заяви, че разполага с писмо на финансовия министър до Европейската комисия, в което се обсъжда временно пренасочване на част от осигурителните вноски към първия пенсионен стълб.

Донев отхвърли твърденията, че правителството е взело решение да използва средства от втория пенсионен стълб за покриване на дефицита в публичните финанси.

По думите му в рамките на бюджетната процедура са били разглеждани различни идеи и предложения, включително в разговорите с Европейската комисия. Той обаче подчерта, че обсъждането на дадена възможност не означава нейното приемане като правителствена политика.

В официалната си позиция финансовият министър заявява, че между бюджетния план, изпратен до Европейската комисия на 15 октомври, писмото от 2 ноември и проекта на Закона за държавния бюджет за 2027 г. има пълно съответствие.

Спорът постави въпроса за разликата между предложенията, обсъждани в хода на бюджетните преговори, и мерките, които действително са включени в окончателния проект.

В рамките на телевизионното си участие Донев коментира и разговорите с пенсионноосигурителните дружества относно възможностите за инвестиране на натрупаните средства по индивидуалните партиди.

Според него е постигнато споразумение пенсионните дружества да могат да участват в инфраструктурни проекти чрез създаването на инвестиционен фонд.

Идеята предвижда възможност за съвместно участие на държавата и частния сектор във финансирането на проекти в пътната и железопътната инфраструктура. Това е отделен въпрос от спора за евентуално пренасочване на осигурителни вноски към НОИ.

Финансовият министър засегна и критиките към управлението на публичните финанси през последните години. Той посочи твърдения за неотчетен бюджетен дефицит в размер на 1,5 млрд. лева, както и за сключени договори за пътно строителство на стойност 18 млрд. лева при бюджет на Агенция "Пътна инфраструктура" от 11 млрд. лева.

Тези обстоятелства бяха представени от Донев като част от аргументите му в дебата за бюджетната политика.

Министърът призова публичните документи по бюджетната процедура да бъдат използвани като основа за оценка на действията на правителството. По думите му те са достъпни на сайтовете на Европейската комисия и Министерството на финансите.

Към момента в представения проект за Бюджет 2027 не е предвидено пренасочване на част от осигурителните вноски от втория пенсионен стълб към НОИ, според официалната позиция на финансовия министър.