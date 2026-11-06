Кристалина Георгиева: Банките ще решават, повлияни от забавянето на растежа заради ИИ

Централните банкери по света ще трябва да вземат предвид евентуално забавяне на икономическия растеж, подхранван от изкуствения интелект, когато преценяват следващите стъпки в борбата си с инфлацията. Това заяви днес управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева, цитирана от Ройтерс.

По думите ѝ опасенията относно зависимостта от бума на инвестициите в ИИ и високите пазарни оценки оказват влияние върху финансовите пазари по света.

„Наблюдаваме възходи и спадове и вероятно тази тенденция ще продължи“, заяви тя пред стотици присъстващи в централата на МВФ във Вашингтон. Георгиева добави, че тази волатилност ще усложни работата на централните банки в момент, когато рисковете за ценовата стабилност нарастват.

Вчера технологичният индекс Nasdaq Composite отчете най-големия си еднодневен спад от април 2025 г. на фона на опасения от по-строг регулаторен контрол върху изкуствения интелект и изграждането на центрове за данни след убедителната победа на демократите на междинните избори в САЩ, предаде Ройтерс.

Nasdaq Composite се понижи с 5,5 на сто, а индексът Nasdaq 100, обхващащ големи нефинансови компании, загуби 6,4 на сто. Разпродажбата заличи около 2,5 трилиона долара от пазарната стойност на компаниите в Nasdaq 100.

Голямата разпродажба, както и хакерската атака срещу борсата „Байненс“ (Binance) повлия и на криптопазара - биткойнът поевтиня до 74 795,8 долара днес, достигайки най-ниската си цена от средата на септември.