Голяма изненада в националния отбор на Франция

Селекционерът на Франция Зинедин Зидан повика за първи път в националния отбор на Франция атакуващия халф на ФК Париж Пабло Пажис. През ноември на "петлите" предстоят мачове срещу Италия и Турция от Лига на нациите.

Орелиен Чуамени, Ибрахима Конате и Маркъс Тюрам се завръщат в състава за първи път след края на Световното първенство в Северна Америка през лятото.

Звездата Килиан Мбапе също пак ще играе за своята родина, след като пропусна последните три двубоя на "сините" заради контузия в коляното.

Усман Дембеле, Уилям Салиба, Жул Кунде, Максенс Лакроа, Ману Коне, Манес Аклиуш и Естебан Лепол са извън сметките поради различни контузии.

Франция ще се изправи срещу Италия в четвъртък в Милано, а в неделя среща Турция в Бордо.