Голяма изненада в националния отбор на Франция
Халф на ФК Париж с дебютна повиквателна
Селекционерът на Франция Зинедин Зидан повика за първи път в националния отбор на Франция атакуващия халф на ФК Париж Пабло Пажис. През ноември на "петлите" предстоят мачове срещу Италия и Турция от Лига на нациите.
Орелиен Чуамени, Ибрахима Конате и Маркъс Тюрам се завръщат в състава за първи път след края на Световното първенство в Северна Америка през лятото.
Звездата Килиан Мбапе също пак ще играе за своята родина, след като пропусна последните три двубоя на "сините" заради контузия в коляното.
Усман Дембеле, Уилям Салиба, Жул Кунде, Максенс Лакроа, Ману Коне, Манес Аклиуш и Естебан Лепол са извън сметките поради различни контузии.
Франция ще се изправи срещу Италия в четвъртък в Милано, а в неделя среща Турция в Бордо.