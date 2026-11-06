Най-важното от България на 06.11.2026 г.

Правителството на Румен Радев представи проектобюджета за 2027 г. в УНСС. Сериозен ръст на социалните разходи и все по-голяма зависимост на осигурителната система от държавния бюджет отчете финансовият министър Гълъб Донев при представянето на проекта за държавен бюджет за 2027 г. По данни от одитите на Сметната палата разходите за пенсии са нараснали повече от два пъти – от 11,138 млрд. лева през 2020 г. до 24,126 млрд. лева през 2025 г.

В интервю за ТАРАЛЕЖ председателят на Общото събрание на АИКБ Васил Велев заяви, че това е най-добрият бюджет за последните 5 години. Бюджетният дефицит за следващата година е планиран на 3,5%, при 4% за миналата и 5% за тази. Това е намаление с 1,5 процентни пункта, не малка крачка. В следващите две години се върви към ускорена консолидация, с реална възможност през 2028 година да се влезе в рамките, а не 29-та да се влезе в рамките. Има и несимволичен ръст на редица социални плащания, насърчаване на раждаемостта и отговорното родителство, данъчни облекчения за работещи родители, каза той.

Бюджет 2027 предизвика различни оценки от страна на работодателите и синдикатите. Според изпълнителния директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов заложените параметри показват движение към по-строга финансова политика. Главният икономист на КТ „Подкрепа“ Атанас Кацарчев обаче смята, че в приходната част може да има резерви, а предвидените минимални доходи остават твърде ниски.

"Ако не спрем галопиращите дефицити, ако не спрем дълга, който държавата трябва да взема, за да разплаща старите задължения, катастрофата е сигурна. Вложихме достатъчно усилия още през месец май догодина дефицитът да е намален с близо 4 млрд. евро. Това заяви финансовият министър Гълъб Донев пред БНТ.

По инициатива на „Булгаргаз“ ЕАД се състоя работна среща между представители на ръководствата на „Булгаргаз“ ЕАД и Столична община, с която беше поставено началото на възстановяването на активния и конструктивен диалог между двете страни.

В срещата участваха кметът на Столична община Васил Терзиев и председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров, а от страна на „Булгаргаз“ ЕАД – изпълнителният директор Георги Татарски и членът на Съвета на директорите Велислав Йонев, съобщиха от „Булгаргаз“.

Отоплението и топлата вода в студентските общежития на територията на Столичната община са възстановени. Това е информацията, предоставена от кмета на София Васил Терзиев към 17:00 часа на Министерството на образованието и науката (МОН)