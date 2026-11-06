Новини
Търси
Подкаст
Общество

Полицията в Русе издирва 67-годишен мъж

Полицията в Русе издирва 67-годишен мъж
Снимка: БТА

Той е висок около 173 см, със слабо телосложение, плешив, с бяла коса и бяла брада тип „катинар

Полицията в Русе издирва по молба на близките му Дилян Христов Хубанов, на 67 години, който е в неизвестност от 21:20 часа вчера. Това съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева.

Мъжът е висок около 173 см, със слабо телосложение, плешив, с бяла коса и бяла брада тип „катинар“. Бил е облечен с тъмносиньо дълго яке и сини дънки. Носи диоптрични очила. Последно е забелязан в района на ул. „Николай Здравков“, като се е придвижвал в посока ул. „Борисова“ в Русе.

От полицията призовават гражданите, които имат информация за местонахождението на мъжа или са го забелязали, незабавно да подадат сигнал на телефон 112 или в най-близкото районно управление на МВР.

Още по темата

Полицията издирва 15-годишно момче, изчезнало в Ямбол

Полицията издирва 15-годишно момче, изчезнало в Ямбол

Откриха издирваното от полиция 15-годишно момче от Ямбол

Откриха издирваното от полиция 15-годишно момче от Ямбол

Издирват 34-годишна жена от Шумен

Издирват 34-годишна жена от Шумен

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Отоплението и топлата вода в студентските общежития в София са възстановени

Отоплението и топлата вода в студентските общежития в София са възстановени

Анкета на ТАРАЛЕЖ: Какво мислят жителите на "Дружба" за проблемите с Топлофикация

Анкета на ТАРАЛЕЖ: Какво мислят жителите на "Дружба" за проблемите с Топлофикация

Слънчево, но студено и ветровито време ни очаква утре

Слънчево, но студено и ветровито време ни очаква утре

Ограничават движението в два участъка на АМ „Тракия“ заради ремонти

Ограничават движението в два участъка на АМ „Тракия“ заради ремонти

Променят сроковете за изписване на лекарствата по НЗОК

Променят сроковете за изписване на лекарствата по НЗОК

Водещи

Калас: Украйна трябва да бъде пълноправна част от европейската архитектура за сигурност

Калас: Украйна трябва да бъде пълноправна част от европейската архитектура за сигурност

  • Току-що
ЕС започна преговори за премахване на роуминг таксите за шест държави от Западните Балкани

ЕС започна преговори за премахване на роуминг таксите за шест държави от Западните Балкани

  • Преди 12 минути
АФП осъди насилието на френските сили на реда над нейни журналисти

АФП осъди насилието на френските сили на реда над нейни журналисти

  • Преди 38 минути
Полицията в Русе издирва 67-годишен мъж

Полицията в Русе издирва 67-годишен мъж

Самолет се разби на магистрала в Германия, двама души загинаха

Самолет се разби на магистрала в Германия, двама души загинаха

  • Преди 52 минути
Ландо Норис с най-добро време на първата свободна тренировка на Гран при на Бразилия

Ландо Норис с най-добро време на първата свободна тренировка на Гран при на Бразилия

  • Преди 54 минути
Партията на Вучич е пред изключване от Европейската народна партия

Партията на Вучич е пред изключване от Европейската народна партия

  • Преди 1 час
"Булгаргаз" и Столична община търсят решение на дълговете на "Топлофикация"

"Булгаргаз" и Столична община търсят решение на дълговете на "Топлофикация"

Сръбски изтребители прехванаха самолет на Wizz Air към София след сигнал за бомба на борда

Сръбски изтребители прехванаха самолет на Wizz Air към София след сигнал за бомба на борда

  • Преди 1 час
Весела Лечева се срещна с президента на ПСЖ

Весела Лечева се срещна с президента на ПСЖ

  • Преди 1 час
Атанас Пеканов: Искаме да правим политики, които имат финансиране

Атанас Пеканов: Искаме да правим политики, които имат финансиране

Временният треньор на Локомотив София: Отборът е в много тежка ситуация

Временният треньор на Локомотив София: Отборът е в много тежка ситуация

  • Преди 2 часа
Отоплението и топлата вода в студентските общежития в София са възстановени

Отоплението и топлата вода в студентските общежития в София са възстановени

Официално: ЦСКА срещу Салах и компания в първия европейски мач на новата "Армия"

Официално: ЦСКА срещу Салах и компания в първия европейски мач на новата "Армия"

  • Преди 2 часа
Зеленски и Кличко с взаимни обвинения за кризата с тока, водата и отоплението в Киев

Зеленски и Кличко с взаимни обвинения за кризата с тока, водата и отоплението в Киев

  • Преди 2 часа