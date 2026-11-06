Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Треньорът на Септември: След паузата ще сме още по-добри

Треньорът на Септември: След паузата ще сме още по-добри
Facebook/ FC Septemvri Sofia

"От следващия мач ще имам разрешение на съм на резервната скамейка", разри Младен Кашчелан

Треньорът на Септември София Младен Кашчелан коментира победата с 1:0 над Локомотив София. Успехът беше дебютен за черногореца начело на отбора. 

т първия ден, в който дойдох, вярвам в моите играчи, защото ги проучих и знам какви са възожностите им. Този отбор може да играе различен футбол, горд съм от играчите си, от футбола им и от начина, по който играха днес", каза Кашчелан. 

"На 100% да, сигурен съм, че след паузата ще сме много по-добри. Когато поех отбора, имахме трудни гостувания във Варна и в Кърджали. Играчите бяха уморени. Горд съм и от нашите млади футболисти, чието представяне е страхотно", добави той. 

"Мисля, че още от следващия мач документите ми ще бъдат готови и ще имам разрешение да бъда на резервната скамейка, защото знам колко важно е треньорът да бъде на скамейката", завърши той на въпрос кога ще може да води тима по време на мачовете.

Още по темата

Септември София излъга Локомотив София и се завърна на победния път

Септември София излъга Локомотив София и се завърна на победния път

БФС отхвърли жалба на Септември София

БФС отхвърли жалба на Септември София

Септември отпадна от Младежката лига след нова загуба от Фиорентина

Септември отпадна от Младежката лига след нова загуба от Фиорентина

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Временният треньор на Локомотив София: Отборът е в много тежка ситуация

Временният треньор на Локомотив София: Отборът е в много тежка ситуация

Официално: ЦСКА срещу Салах и компания в първия европейски мач на новата "Армия"

Официално: ЦСКА срещу Салах и компания в първия европейски мач на новата "Армия"

Септември София излъга Локомотив София и се завърна на победния път

Септември София излъга Локомотив София и се завърна на победния път

Асистентът на Компани: Това е на прав път към пълно възстановяване

Асистентът на Компани: Това е на прав път към пълно възстановяване

Иван Хърков е световен шампион по самбо

Иван Хърков е световен шампион по самбо

Водещи

Временният треньор на Локомотив София: Отборът е в много тежка ситуация

Временният треньор на Локомотив София: Отборът е в много тежка ситуация

  • Преди 1 минута
Отоплението и топлата вода в студентските общежития в София са възстановени

Отоплението и топлата вода в студентските общежития в София са възстановени

Официално: ЦСКА срещу Салах и компания в първия европейски мач на новата "Армия"

Официално: ЦСКА срещу Салах и компания в първия европейски мач на новата "Армия"

  • Преди 10 минути
Зеленски и Кличко с взаимни обвинения за кризата с тока, водата и отоплението в Киев

Зеленски и Кличко с взаимни обвинения за кризата с тока, водата и отоплението в Киев

  • Преди 10 минути
Треньорът на Септември: След паузата ще сме още по-добри

Треньорът на Септември: След паузата ще сме още по-добри

  • Преди 17 минути
Анкета на ТАРАЛЕЖ: Какво мислят жителите на "Дружба" за проблемите с Топлофикация

Анкета на ТАРАЛЕЖ: Какво мислят жителите на "Дружба" за проблемите с Топлофикация

Септември София излъга Локомотив София и се завърна на победния път

Септември София излъга Локомотив София и се завърна на победния път

  • Преди 36 минути
Николай Денков: Бюджетът е техен, камионът те го управляват и накъде отива зависи от тях

Николай Денков: Бюджетът е техен, камионът те го управляват и накъде отива зависи от тях

Германия и Полша очертаха условията си за мир в Украйна: първо примирие, после преговори

Германия и Полша очертаха условията си за мир в Украйна: първо примирие, после преговори

  • Преди 49 минути
Асистентът на Компани: Това е на прав път към пълно възстановяване

Асистентът на Компани: Това е на прав път към пълно възстановяване

  • Преди 1 час
Франция поема защитата на полско летище, през което преминава военната помощ за Украйна

Франция поема защитата на полско летище, през което преминава военната помощ за Украйна

  • Преди 1 час
ДПС: Проектобюджет 2027 - социален мираж и фискална безотговорност

ДПС: Проектобюджет 2027 - социален мираж и фискална безотговорност

Щерьо Ножаров: Проектобюджетът за 2027 г. предвижда дефицит от 3,5% от БВП

Щерьо Ножаров: Проектобюджетът за 2027 г. предвижда дефицит от 3,5% от БВП

  • Преди 1 час
Слънчево, но студено и ветровито време ни очаква утре

Слънчево, но студено и ветровито време ни очаква утре

  • Преди 1 час
Муцунски: ЕС подкрепя диалога между Северна Македония и България

Муцунски: ЕС подкрепя диалога между Северна Македония и България

  • Преди 2 часа