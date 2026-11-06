Треньорът на Септември: След паузата ще сме още по-добри

Треньорът на Септември София Младен Кашчелан коментира победата с 1:0 над Локомотив София. Успехът беше дебютен за черногореца начело на отбора.

"От първия ден, в който дойдох, вярвам в моите играчи, защото ги проучих и знам какви са възожностите им. Този отбор може да играе различен футбол, горд съм от играчите си, от футбола им и от начина, по който играха днес", каза Кашчелан.

"На 100% да, сигурен съм, че след паузата ще сме много по-добри. Когато поех отбора, имахме трудни гостувания във Варна и в Кърджали. Играчите бяха уморени. Горд съм и от нашите млади футболисти, чието представяне е страхотно", добави той.

"Мисля, че още от следващия мач документите ми ще бъдат готови и ще имам разрешение да бъда на резервната скамейка, защото знам колко важно е треньорът да бъде на скамейката", завърши той на въпрос кога ще може да води тима по време на мачовете.