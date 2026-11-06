Зеленски и Кличко с взаимни обвинения за кризата с тока, водата и отоплението в Киев

Президентът на Украйна Володимир Зеленски и кметът на Киев Виталий Кличко влязоха в пореден публичен спор заради проблемите с подготовката на украинската столица за зимата и последиците от руските атаки срещу енергийната инфраструктура, съобщава Ройтерс.

Киев, в който живеят над 3 милиона души, е изправен пред сериозни затруднения с електроснабдяването, водоподаването и отоплението. Руските удари по енергийни обекти предизвикват продължителни прекъсвания на тока, а аварийните спирания на електричеството стават все по-често явление. Междувременно Украйна изпитва недостиг на средства за противовъздушна отбрана, която е от ключово значение за защитата срещу ракети и безпилотни апарати.

Ситуацията в столицата се усложнява допълнително от ниските температури, които вече достигат около нулата. В много части на града жителите продължават да очакват възстановяването на централното отопление. Прекъсванията на водоснабдяването също се превръщат във все по-сериозен проблем, като продължават с часове.

Последните атаки засегнаха и мостове над река Днепър. Подобни удари са регистрирани за първи път от началото на пълномащабната война, което създаде допълнителни затруднения за придвижването в града. Работата на метрото също периодично се преустановява.

На този фон Зеленски определи положението в Киев като изключително тежко и постави под въпрос действията на местната администрация. В публикация в социалната мрежа X той посочи, че кризата е резултат както от руските атаки срещу енергийната система, така и от пропуски при изпълнението на решенията на градско равнище за подготовка за отоплителния сезон.

Реакцията на Кличко не закъсня. Във видеообръщение кметът обвини централната власт, че е забавила одобрението на плана за устойчивост на Киев. Според него при настоящия мащаб на руските нападения защитата на стратегическите обекти е невъзможна без адекватни системи за противовъздушна отбрана. Той предупреди, че без такава защита възстановяването и нормалното функциониране на критичната инфраструктура са сериозно застрашени.

Политическо напрежение на фона на войната

Размяната на обвинения е поредното проявление на продължителното напрежение между двамата украински политици. Зеленски беше избран за президент през 2019 г., а Кличко ръководи Киев от 2014 г. насам. И двамата продължават да изпълняват функциите си, тъй като военновременното положение в страната не позволява провеждането на избори.

Това не е първият случай, в който президентът критикува работата на столичната администрация. В по-ранен етап от войната Зеленски отправи остри забележки към градските власти заради проблеми с достъпа до бомбоубежищата. Повод за реакцията му стана смъртта на трима души, които не успели да влязат в заключено укритие по време на въздушна тревога.

От своя страна Кличко неведнъж е обвинявал президента, че използва критиките към него за политически цели. Двамата рядко влизат в директен публичен диалог, но разногласията между тях остават видими.

В интервю за украинската обществена медия „Суспилне“, публикувано ден преди последните изявления, кметът заяви, че опитите му да организира среща със Зеленски за обсъждане на проблемите в столицата не са получили отговор.

Напрежението се засили и след като украинският президент съобщи, че е предложил на няколко бивши високопоставени представители да поемат ръководството на военната администрация на Киев. Този орган функционира паралелно с общинското управление и е пряко подчинен на президента. По думите на Зеленски обаче нито един от поканените не е приел предложението.

Президентът коментира, че съвместната работа между кмета и назначените от него представители на военната администрация се оказва трудна. Според цитирани от „Суспилне“ негови думи Кличко възприема обсъжданията за укрепване на отбраната и устойчивостта на Киев като опит да бъде отстранен от поста си.