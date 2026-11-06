Японска компания назначи две кози на работа

Две кози се превърнаха в най-необичайните "служители" на японската железопътна компания East Japan Railway (JR East). Животните имат задачата да разчистят тревата от неизползван парцел в близост до гара Йоцуя, разположена в оживения токийски район Шинджуку, съобщава АФП.

Едногодишният козел Наги и двугодишната коза Поке се грижат за терен с площ от около 900 квадратни метра, като премахват растителността по напълно естествен начин - чрез паша.

Инициативата стартира на 9 октомври и според предварителните планове ще продължи до декември. От железопътната компания обаче уточняват, че продължителността зависи от това колко бързо животните ще успеят да изядат тревата в определения участък.

Целта на проекта е да бъде изпробван по-щадящ за околната среда метод за поддържане на зелени площи. Вместо да използва косачки и химически препарати, компанията разчита на естествените хранителни навици на козите.

Според JR East този подход позволява растителността да бъде контролирана постоянно, като същевременно се ограничава въздействието върху околната среда.

Необичайната гледка бързо привлича вниманието на хората в района. Ученици и служители от близките офиси започват да посещават мястото, за да наблюдават животните, а някои използват обедните си почивки, за да се снимат с тях.

Наги и Поке печелят популярност и в социалните мрежи, където снимки и видеоклипове от ежедневието им предизвикват интерес.

За железопътната компания това не е първият опит да използва кози за поддръжка на растителността, но за първи път подобна инициатива се осъществява в района на кръговата линия Яманоте в Токио.

Практиката има примери и извън Япония. През 2016 г. около десет овце са използвани за поддържане на тревни площи в близост до главния околовръстен път на Париж.

Френският експеримент обаче предизвиква противоречиви реакции. Част от гражданите и организациите за защита на животните изразяват притеснения, че овцете са изложени на замърсен въздух заради интензивния автомобилен трафик.

В японската столица двете кози продължават своята необичайна задача, а интересът към тях превръща обикновеното почистване на терен в любопитна градска атракция.