Иван Хърков е световен шампион по самбо

Иван Хърков стана шампион на световното първенство по самбо в Ташкент (Узбекистан) и за втори път в кариерата си се качи на най-високото стъпало на почетната стълбичка на шампионат на планетата.

29-годишният Хърков, който е и европейски първенец от Тбилиси 2026, надделя с 2:0 точки над Борис Шатверян (Армения) на финала в категория до 79 килограма на спортното самбо.

Българинът взе първата точка след успешна атака и прехвърляне на съперника в средата на схватката, а десетина секунди преди края спечели още една точка след това добра атака, с което си осигури победата.

Така Хърков заслужи отличие на пето поредно световно първенство, след като в Еверан 2023 взе първата си титла, а през 2022, 2024 и 2025 година завоюва бронзови медали.