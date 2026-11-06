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Германия и Полша очертаха условията си за мир в Украйна: първо примирие, после преговори

Германия и Полша очертаха условията си за мир в Украйна: първо примирие, после преговори
АР/БТА

„Ето защо трябва да бъдем единни като трансатлантически съюз и като европейци и американци да застанем в общ фронт срещу Русия“, заяви германският външен министър

Полският външен министър Радослав Шикорски заяви, че прекратяването на огъня трябва да предхожда началото на мирните преговори за Украйна. Той подчерта, че не трябва да се допуска налагането на решение на Киев без съгласието на украинската страна, предаде Ройтерс.

„От съществено значение е да се спазва правилната последователност. Първо прекратяване на огъня, след това преговори за траен мир и едва след това евентуални разговори за възстановяване на европейската архитектура за сигурност и режимите за контрол над въоръженията“, посочи Шикорски.

Междувременно германският външен министър Йохан Вадефул също настоя Украйна и европейските държави да участват във вземането на решения за бъдещето на страната. Той направи изявлението преди отпътуването си от Берлин за Варшава, където ще се срещне с представители на Съвета на държавите от Балтийско море, съобщи ДПА.

Вадефул потвърди позицията на Германия, че решенията за бъдещето на Украйна не могат да бъдат вземани без нейно участие, както и че въпросите за сигурността на Европа трябва да се решават с участието на европейските държави.

Германският министър коментира и предстоящите следващата седмица преговори между Украйна, Русия и САЩ в Абу Даби. По думите му резултатите от междинните избори в САЩ допълнително показват колко важно е Украйна да продължи да получава необходимата подкрепа.

Според Вадефул това е условие за постигането на трайно мирно споразумение и гарантирането на сигурността в Европа.

„Ето защо трябва да бъдем единни като трансатлантически съюз и като европейци и американци да застанем в общ фронт срещу Русия“, заяви германският външен министър.

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