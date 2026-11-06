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Септември София излъга Локомотив София и се завърна на победния път

Септември София излъга Локомотив София и се завърна на победния път
Facebook/ ФК Локомотив София 1929

Дебютен успех за Младен Кашчелан начело на септемврийци

Септември София победи Локомотив София с 1:0 в мач от 13-ия кръг на Първа лига. Двубоят се игра на стадион "Георги Аспарухов". В герой за победителите се превърна Педро Ферейра, който се разписа в началото на втората част

Това беше първа победа за новия треньор на Септември Младен Кашчелан, като така тимът прекъсна серията си от шест поредни загуби в първенството. За "железничарите" срещата беше повторен дебют като временен треньор на Александър Георгиев. 

С успеха Септември събра 11 точки и се измъкна от последното място във временното класиране. Там вече е Локомотив с 9, като със същия брой е и Локомотив Пловдив. 

Вратарят на Септември се отличи с добра намеса още в първите минути на двубоя след удар с глава на Анте Аралица. Домакините можеше да поведат малко след това след грешка на Никола Нейчев. Николас Фонтейн остана сам срещу Мартин Величков, но вратарят се намеси и спаси. 

Септември продължи да застрашава вратата на "железничарите". Херард Францети осъществи отличен пробив, след което отправи удар, но стражът на гостите отново спаси. Малко след това опасен шут на Спас Делев не намери целта.

Четири минути след подновяването на играта домакините поведоха. Педро Игор центрира в наказателното поле, където Борислав Стоичков нанесе удар. Величков изби, но топката се озова в Педро Ферейра, който отблизо вкара за 1:0

След час игра Владимир Иванов изби в корнер удар на Адил Тауи. Пет минути след това Величков изби в корнер опасен шут на Фонтейн. Стигна се до корнер, след който Стипе Вуликич отклони топката към Валантайн Озорнвафор, но нигериецът не успя да се разпише. 

Десетина минути преди края вратарят на Локомотив отново се намеси решително след удар на Фонтейн. 

В добавеното време на мача Мартин Христов изби от голлинията удар с глава на Калоян Костов. 

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