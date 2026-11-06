Временният треньор на Локомотив София: Отборът е в много тежка ситуация

Временният наставник на Локомотив София Александър Георгиев призна след загубата с 0:1 от Септември София, че отборът е в много тежка ситуация. "Железничарите" все още нямат постоянен треньор, а вече са на дъното във временното класиране с 9 точки, колкото има и Локомотив Пловдив.

"Направихме каквото ни беше по силите за тези четири дни. Отборът е в много тежка ситуация. Както е сринат психически, така и физически. Не можахме да поведем. Мачът щеше да се развие по друг начин. Моментното състояние много тежко", каза Георгиев.

"В никакъв случай качеството на отбора не отговаря на класирането. Има момчета, които са на много високо ниво. Една победа за 12 мача оказва влияние. Паузата идва в добър момент. Трябва да се поработи както физически, така и психически. Днес беше много важно да спечелим трите точки независимо от тежкото състояние“, добави той.