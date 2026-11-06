Самолет се разби на магистрала в Германия, двама души загинаха

Двама души загинаха, след като малък самолет се разби на автомагистрала А2 в Германия. Инцидентът е станал между градовете Бург и Креенберге, североизточно от Магдебург, в провинция Саксония-Анхалт, съобщава германският вестник „Билд“.

Машината е паднала на пътното платно малко преди 15:00 ч. местно време и се е запалила непосредствено след удара. По информация на полицията двамата души на борда са загинали на място. Говорителят на полицейската инспекция Щефан Бродтрюк потвърди, че самолетът е бил напълно обхванат от пламъци и спасителните екипи са открили телата на две жертви.

Причините за катастрофата все още не са установени. На мястото е била организирана мащабна спасителна операция, продължила няколко часа. Заради инцидента магистралата в посока Хановер е била изцяло затворена. Освен пожарникари и медицински екипи, на място са изпратени и кризисни психолози, които да окажат подкрепа на шофьорите, станали свидетели на катастрофата.

Снимки и видеозаписи от района показват останките на червено-белия самолет, разпръснати по пътното платно и близкия склон. Част от опашката на машината е останала сравнително запазена, докато основната част от корпуса е била унищожена от пожара.

Според информация на портала Flightradar става въпрос за двуместен самолет, регистриран към спортен аероклуб в Кроп, провинция Шлезвиг-Холщайн. Полетът е започнал в 12:33 ч. от летището в Шлезвиг. От организацията, собственик на летателния апарат, засега не са коментирали публично трагедията.

По първоначална информация при инцидента няма пострадали автомобили или хора от преминаващите по магистралата превозни средства.