Новини
Търси
Подкаст
Свят

Самолет се разби на магистрала в Германия, двама души загинаха

Самолет се разби на магистрала в Германия, двама души загинаха
Pixabay

Причините за катастрофата все още не са установени

Двама души загинаха, след като малък самолет се разби на автомагистрала А2 в Германия. Инцидентът е станал между градовете Бург и Креенберге, североизточно от Магдебург, в провинция Саксония-Анхалт, съобщава германският вестник „Билд“.

Машината е паднала на пътното платно малко преди 15:00 ч. местно време и се е запалила непосредствено след удара. По информация на полицията двамата души на борда са загинали на място. Говорителят на полицейската инспекция Щефан Бродтрюк потвърди, че самолетът е бил напълно обхванат от пламъци и спасителните екипи са открили телата на две жертви.

Причините за катастрофата все още не са установени. На мястото е била организирана мащабна спасителна операция, продължила няколко часа. Заради инцидента магистралата в посока Хановер е била изцяло затворена. Освен пожарникари и медицински екипи, на място са изпратени и кризисни психолози, които да окажат подкрепа на шофьорите, станали свидетели на катастрофата.

Снимки и видеозаписи от района показват останките на червено-белия самолет, разпръснати по пътното платно и близкия склон. Част от опашката на машината е останала сравнително запазена, докато основната част от корпуса е била унищожена от пожара.

Според информация на портала Flightradar става въпрос за двуместен самолет, регистриран към спортен аероклуб в Кроп, провинция Шлезвиг-Холщайн. Полетът е започнал в 12:33 ч. от летището в Шлезвиг. От организацията, собственик на летателния апарат, засега не са коментирали публично трагедията.

По първоначална информация при инцидента няма пострадали автомобили или хора от преминаващите по магистралата превозни средства.

Още по темата

Малък самолет се разби в двора на къща край Плевен

Малък самолет се разби в двора на къща край Плевен

Две жертви при катастрофа на малък самолет в Северна Гърция

Две жертви при катастрофа на малък самолет в Северна Гърция

Двама души загинаха при самолетна катастрофа в Австрия

Двама души загинаха при самолетна катастрофа в Австрия

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Калас: Украйна трябва да бъде пълноправна част от европейската архитектура за сигурност

Калас: Украйна трябва да бъде пълноправна част от европейската архитектура за сигурност

АФП осъди насилието на френските сили на реда над нейни журналисти

АФП осъди насилието на френските сили на реда над нейни журналисти

Зеленски и Кличко с взаимни обвинения за кризата с тока, водата и отоплението в Киев

Зеленски и Кличко с взаимни обвинения за кризата с тока, водата и отоплението в Киев

Германия и Полша очертаха условията си за мир в Украйна: първо примирие, после преговори

Германия и Полша очертаха условията си за мир в Украйна: първо примирие, после преговори

Франция поема защитата на полско летище, през което преминава военната помощ за Украйна

Франция поема защитата на полско летище, през което преминава военната помощ за Украйна

Водещи

Калас: Украйна трябва да бъде пълноправна част от европейската архитектура за сигурност

Калас: Украйна трябва да бъде пълноправна част от европейската архитектура за сигурност

  • Току-що
ЕС започна преговори за премахване на роуминг таксите за шест държави от Западните Балкани

ЕС започна преговори за премахване на роуминг таксите за шест държави от Западните Балкани

  • Преди 12 минути
АФП осъди насилието на френските сили на реда над нейни журналисти

АФП осъди насилието на френските сили на реда над нейни журналисти

  • Преди 38 минути
Полицията в Русе издирва 67-годишен мъж

Полицията в Русе издирва 67-годишен мъж

Самолет се разби на магистрала в Германия, двама души загинаха

Самолет се разби на магистрала в Германия, двама души загинаха

  • Преди 52 минути
Ландо Норис с най-добро време на първата свободна тренировка на Гран при на Бразилия

Ландо Норис с най-добро време на първата свободна тренировка на Гран при на Бразилия

  • Преди 54 минути
Партията на Вучич е пред изключване от Европейската народна партия

Партията на Вучич е пред изключване от Европейската народна партия

  • Преди 1 час
"Булгаргаз" и Столична община търсят решение на дълговете на "Топлофикация"

"Булгаргаз" и Столична община търсят решение на дълговете на "Топлофикация"

Сръбски изтребители прехванаха самолет на Wizz Air към София след сигнал за бомба на борда

Сръбски изтребители прехванаха самолет на Wizz Air към София след сигнал за бомба на борда

  • Преди 1 час
Весела Лечева се срещна с президента на ПСЖ

Весела Лечева се срещна с президента на ПСЖ

  • Преди 1 час
Атанас Пеканов: Искаме да правим политики, които имат финансиране

Атанас Пеканов: Искаме да правим политики, които имат финансиране

Временният треньор на Локомотив София: Отборът е в много тежка ситуация

Временният треньор на Локомотив София: Отборът е в много тежка ситуация

  • Преди 2 часа
Отоплението и топлата вода в студентските общежития в София са възстановени

Отоплението и топлата вода в студентските общежития в София са възстановени

Официално: ЦСКА срещу Салах и компания в първия европейски мач на новата "Армия"

Официално: ЦСКА срещу Салах и компания в първия европейски мач на новата "Армия"

  • Преди 2 часа
Зеленски и Кличко с взаимни обвинения за кризата с тока, водата и отоплението в Киев

Зеленски и Кличко с взаимни обвинения за кризата с тока, водата и отоплението в Киев

  • Преди 2 часа