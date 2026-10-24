Новини
Търси
Подкаст
Общество

Малък самолет се разби в двора на къща край Плевен

Малък самолет се разби в двора на къща край Плевен
Pixabay

По неофициална информация пилотът е загинал

Малък самолет Cessna 150 се разби в двора на къща в плевенското село Бохот. Сигналът за инцидента е подаден малко преди 16:00 часа, съобщава bTV.

По неофициална информация пилотът е загинал. Той е бил млад курсист.

Според информацията полетът не е бил част от обучението му. Мъжът се е качил сам в самолета и е излетял без разрешение.

Свидетел, подал сигнал на телефон 112, разказва, че е видял пилота да извършва маневри във въздуха. След това той изгубил контрол над самолета и машината се разбила в двора на съседна къща.

По информация на bTV, получена от жители на селото, по време на инцидента в къщата не е имало хора.

В близост до Бохот има частно летище, от което се извършват любителски полети.

Още по темата

Две жертви при катастрофа на малък самолет в Северна Гърция

Две жертви при катастрофа на малък самолет в Северна Гърция

Малък самолет се разби в Хърватия, пилотът загина

Малък самолет се разби в Хърватия, пилотът загина

Малък самолет се разби на Бахамите, има 10 загинали

Малък самолет се разби на Бахамите, има 10 загинали

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Facebook свали сатиричните страници „Копейкин“, „Пуйло“ и „BG Elves“ в деня за размисъл

Facebook свали сатиричните страници „Копейкин“, „Пуйло“ и „BG Elves“ в деня за размисъл

Стадион „Септември“ е блокиран – съобщават за убит човек

Стадион „Септември“ е блокиран – съобщават за убит човек

Българското таекуондо скърби за Слави Бинев

Българското таекуондо скърби за Слави Бинев

МВР установи 14 шофьори с алкохол и четирима с наркотици за ден

МВР установи 14 шофьори с алкохол и четирима с наркотици за ден

Катастрофа между две коли затруднява движението по бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов“ в София

Катастрофа между две коли затруднява движението по бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов“ в София

Водещи

Президентите на България в слова

Президентите на България в слова

Медведев стигна до финала в Алмати след отказване на Бублик

Медведев стигна до финала в Алмати след отказване на Бублик

  • Преди 12 минути
Facebook свали сатиричните страници „Копейкин“, „Пуйло“ и „BG Elves“ в деня за размисъл

Facebook свали сатиричните страници „Копейкин“, „Пуйло“ и „BG Elves“ в деня за размисъл

  • Преди 16 минути
Стадион „Септември“ е блокиран – съобщават за убит човек

Стадион „Септември“ е блокиран – съобщават за убит човек

  • Преди 26 минути
Мареска след загубата от Вила: Заслужавахме повече

Мареска след загубата от Вила: Заслужавахме повече

  • Преди 37 минути
Президентът на Иран обвини САЩ за провала на временното споразумение

Президентът на Иран обвини САЩ за провала на временното споразумение

  • Преди 44 минути
Българското таекуондо скърби за Слави Бинев

Българското таекуондо скърби за Слави Бинев

  • Преди 49 минути
Милен Иванов: Бизнес спор вероятно е довел до убийството на Слави Бинев

Милен Иванов: Бизнес спор вероятно е довел до убийството на Слави Бинев

  • Преди 59 минути
Хаос в Албания: Протестиращи замерят министерство с камъни, полицията използва водни оръдия

Хаос в Албания: Протестиращи замерят министерство с камъни, полицията използва водни оръдия

  • Преди 1 час
Малък самолет се разби в двора на къща край Плевен

Малък самолет се разби в двора на къща край Плевен

  • Преди 1 час
МВР установи 14 шофьори с алкохол и четирима с наркотици за ден

МВР установи 14 шофьори с алкохол и четирима с наркотици за ден

  • Преди 2 часа
Два гола на Джаксън донесоха победа на Астън Вила над Манчестър Сити

Два гола на Джаксън донесоха победа на Астън Вила над Манчестър Сити

  • Преди 2 часа
Катастрофа между две коли затруднява движението по бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов“ в София

Катастрофа между две коли затруднява движението по бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов“ в София

  • Преди 2 часа
Проучване: Възрастните са по-креативни от децата, но се страхуват повече от провал

Проучване: Възрастните са по-креативни от децата, но се страхуват повече от провал

  • Преди 2 часа
Дунав надви Спартак Варна и продължи победната серия при Чиликов

Дунав надви Спартак Варна и продължи победната серия при Чиликов

  • Преди 2 часа