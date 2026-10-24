Малък самолет се разби в двора на къща край Плевен

Малък самолет Cessna 150 се разби в двора на къща в плевенското село Бохот. Сигналът за инцидента е подаден малко преди 16:00 часа, съобщава bTV.

По неофициална информация пилотът е загинал. Той е бил млад курсист.

Според информацията полетът не е бил част от обучението му. Мъжът се е качил сам в самолета и е излетял без разрешение.

Свидетел, подал сигнал на телефон 112, разказва, че е видял пилота да извършва маневри във въздуха. След това той изгубил контрол над самолета и машината се разбила в двора на съседна къща.

По информация на bTV, получена от жители на селото, по време на инцидента в къщата не е имало хора.

В близост до Бохот има частно летище, от което се извършват любителски полети.