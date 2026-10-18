Две жертви при катастрофа на малък самолет в Северна Гърция

Двама души загинаха днес при катастрофа на малък едномоторен самолет в Северна Гърция. Това съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

Сигналът за произшествието е подаден около 13:50 ч. Инцидентът е възникнал край селището Кондариотиса, разположено в област Пиерия, на юг от Солун.

Спасителните екипи на пожарната служба са открили машината в сухо речно корито, намиращо се в близост до пистата на местния аероклуб.

При падането на самолета не е избухнал пожар. От останките са извадени телата на двамата пътници – мъже на 55 и 60 години, чиято смърт е констатирана на място.

Все още няма информация за причината за трагичния инцидент.