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Две жертви при катастрофа на малък самолет в Северна Гърция

Две жертви при катастрофа на малък самолет в Северна Гърция
Pixabay

Все още няма информация за причината за инцидента

Двама души загинаха днес при катастрофа на малък едномоторен самолет в Северна Гърция. Това съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ. 

Сигналът за произшествието е подаден около 13:50 ч. Инцидентът е възникнал край селището Кондариотиса, разположено в област Пиерия, на юг от Солун. 

Спасителните екипи на пожарната служба са открили машината в сухо речно корито, намиращо се в близост до пистата на местния аероклуб.

При падането на самолета не е избухнал пожар. От останките са извадени телата на двамата пътници – мъже на 55 и 60 години, чиято смърт е констатирана на място

Все още няма информация за причината за трагичния инцидент.

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