Сенатор от САЩ обвини Турция в "бандитско поведение" спрямо Гърция и Кипър

Американският сенатор от Републиканската партия Рик Скот отправи остра критика към Турция, обвинявайки я в "бандитско поведение" спрямо Гърция и Кипър. Изказването му е необичайно директно за представител на САЩ по адрес на държава, която е съюзник в НАТО, съобщи Асошиейтед прес.

По време на посещението си в Гърция и Кипър сенаторът от Флорида заяви пред агенцията, че Турция "не се държи като съюзник в НАТО". Като аргументи той посочи споровете между Анкара и Атина за въздушното пространство и морските граници, както и продължаващото турско военно присъствие в Северен Кипър.

Коментарите на Скот идват на фона на ново напрежение около планирания електрически интерконектор между Гърция и Кипър, който евентуално може да бъде разширен до Израел. Турция настоява да бъде потърсено нейното разрешение преди проучванията на морското дъно, където трябва да бъде положен кабелът.

Скот, който участва в сенатските комисии по въоръжените сили и по външни работи, проведе разговори с гръцки представители след посещението на държавния секретар на САЩ Марко Рубио в Атина миналата седмица.

"Не се държиш като съюзник в НАТО, когато взимаш изтребители F-16 и прелиташ над чужда страна. Не си особен съюзник, когато окупираш част от земята на друга страна. А това е, което те правят", каза Скот по адрес на Турция.

Сенаторът изрази подкрепа за електрическата връзка между Гърция и Кипър и заяви, че САЩ ще съдействат за реализирането ѝ.

"Той е добър за тях, добър е и за нас. Ще направим всичко, което можем, за да помогнем. Ще направим всичко, което можем, за да се уверим, че Турция няма да прави проблеми с него", заяви Скот.

По време на разговора с Асошиейтед прес сенаторът коментира и оставката на Кимбърли Гилфойл като посланик на САЩ в Атина. Тя напусна поста след обвинения в опити да получи финансова облага срещу осигуряване на достъп до представители на американското правителство.

Скот заяви, че случаят няма да навреди на отношенията между Вашингтон и Атина.