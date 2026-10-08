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Балкани

Гърция ще купи американско оръжие за 4 млрд. долара

Гърция ще купи американско оръжие за 4 млрд. долара

Сделката включва ракети, модернизация на F-16, поддръжка на изтребители и военни хеликоптери

Гърция се е договорила със САЩ за придобиването на оръжия и военно оборудване на обща стойност около 4 млрд. долара.

Споразумението е постигнато по време на посещението на държавния секретар на САЩ Марко Рубио в Атина, съобщава електронното издание на в. „Катимерини“.

Най-голямата част от средствата – около 1,2 млрд. долара, ще бъде предназначена за ракети и високоточни авиационни боеприпаси за гръцките военновъздушни сили. Те ще могат да бъдат използвани както от настоящия флот от F-16, така и от 20-те изтребителя F-35, които Гърция очаква да започне да получава в края на 2029 г.

Друг около 1 млрд. долара е предвиден за модернизацията на 37 изтребителя F-16 Block 50 до стандарта Viper. След приключването на програмата Гърция ще разполага с общо 120 самолета F-16 Viper, отбелязва „Катимерини“.

Очаква се обновяването на гръцкия флот от F-16 да приключи до края на 2027 г. Още 800 млн. долара ще бъдат отделени за поддръжката на по-старите F-16.

В сделката са включени и 750 млн. долара за последваща поддръжка на военноморските хеликоптери MH-60 и на хеликоптерите Black Hawk. Доставките на последните за гръцките въоръжени сили трябва да започнат през следващата година.

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