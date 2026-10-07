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Гърция и САЩ подписаха споразумение за взаимно признаване на квалификациите на моряците

Гърция и САЩ подписаха споразумение за взаимно признаване на квалификациите на моряците
Снимка: AP/БТА

Меморандумът ще улесни наемането на гръцки и американски моряци и ще засили сътрудничеството в морското обучение

Гърция и САЩ подписаха меморандум за разбирателство за взаимно признаване на сертификатите за квалификация на моряците. Споразумението беше сключено в Атина в рамките на Шестия стратегически диалог между двете страни, в който участва и американският държавен секретар Марко Рубио, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

Меморандумът ще улесни наемането и работата на гръцки и американски моряци на кораби на двете държави, като същевременно ще задълбочи сътрудничеството в областта на морското обучение.

Споразумението е едно от трите договорености, подписани в рамките на Стратегическия диалог между Атина и Вашингтон.

Сред останалите документи е писмо за намерения за установяване на сътрудничество между гръцките въоръжени сили и Националната гвардия на американския щат Флорида.

Гърция и САЩ са подписали и споразумение за удължаване с пет години на действието на меморандума за разбирателство в областта на борбата с нелегалния трафик на старини.

Трите договорености разширяват двустранното сътрудничество в няколко направления - морския сектор, отбраната и опазването на културното наследство.

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