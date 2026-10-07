Гърция удвоява субсидиите за гориво на рибарите

Гръцкото правителство ще удвои субсидията за гориво на рибарите със задна дата за периода април – август 2026 г., съобщи държавната телевизия ЕРТ, цитирана по БТА. Мярката беше обявена от министъра на аграрното развитие и храните Маргаритис Схинас след координация с Министерството на икономиката и финансите.

Решението идва в отговор на рибарските протести, които започнаха на 1 октомври с настояване за държавна помощ срещу високите цени на енергийните ресурси. В рамките на недоволството край Солун бяха спрени доставки на вносна риба от Турция. Според медиите в страната местният улов е блокиран, което е наложило пазарът да се снабдява основно с аквакултури (изкуствено отглеждана риба).

В официално изявление на ресорното министерство се подчертава, че тъй като горивото е водещ разход при формирането на себестойността в сектора, помощта по схемата de minimis се променя съществено. За април и май 2026 г. подкрепата се покачва от 16 на 32 евроцента за литър, а за месеците юни, юли и август държавната компенсация се увеличава от 12 на 24 евроцента за литър.

Властите в Атина в момента проучват варианти за осигуряване на допълнително финансиране в подкрепа на бранша за следващите месеци, като конкретните мерки ще бъдат обявени до края на октомври.