България предаде на Турция двама лидери на престъпни групировки, издирвани с червена бюлетина, предават турските медии.

Лидерът на въоръжената престъпна групировка „Караджеллятлар“ (Karacellatlar), известен с прякора „Арап“ (Arap), Емре Ялван е екстрадиран от България в Турция. Заедно с него в Истанбул е екстрадиран и Мурат Сайдам, който също е издирван международно с червена бюлетина на Интерпол, информира в. "Сьозджу".

В резултат на действията на Министерството на правосъдието на Турция и сътрудничеството с Интерпол Ялван и Сайдам, които са издирвани за различни престъпления, са предадени от България на Турция, отбелязва изданието.

Ялван е издирван по обвинения в трафик на наркотици, грабеж и организиране на престъпна група. Срещу него са издадени 10 отделни заповеди за арест от турските съдебни органи.

Емре Ялван е бил задържан в България на 21 август 2026 г.

На 18 септември 2026 г. Министерството на правосъдието на Турция е отправило официално искане за екстрадицията на Ялван.

Според информация от в. "Сьозду" Окръжният съд в Хасково е уважил искането за екстрадиция и е постановил той да бъде предаден на Турция.

След координация между звената на Интерпол на двете държави Ялван и Сайдам са пристигнали на летище „Истанбул“ тази седмица.

Министърът на правосъдието на Турция Акън Гюрлек заяви, че усилията за връщане в Турция на избягали в чужбина лица, срещу които има издадени заповеди за арест, продължават.