11 служители на опозиционната турска телевизия Халк ТВ бяха задържани днес, предаде турската телевизия СиЕнЕн-Тюрк.

Издадени са заповеди за арести на общо 17 души.

Рано сутринта от телевизията съобщиха, че полицията е нахлула в централата ѝ в Истанбул и е назначен държавен синдик (попечител) за управление на телевизионния канал.

Излъчването на живо на канала е било прекъснато в 6:30 ч. сутринта, след което е започнало излъчването на предварително записани материали.

СиЕнЕн-Тюрк информира, че Главната прокуратура на Истанбул е предприела разследване срещу председателя на Управителния съвет на „Халк ТВ“ Джафер Махироглу по обвинения в „подкуп“, „възпрепятстване на провеждане на търг“ и „пране на пари от имущество, придобито от престъпна дейност“.

Сайтът на телевизия Халк ТВ съобщава, че в турския Меджлис днес е организиран символичен протест срещу назначаването на попечител. Депутати от опозиционната Нова партия си поставиха черни ленти в знак на протест.

Полицията блокира тази сутрин пътя пред централата на телевизионния канал и не позволи на служителите да влязат, докато полицаите претърсваха сградата. Репортерката на Халк ТВ Гамзе Алтунай съобщи, че в акцията са участвали стотици полицаи.

Междувременно Махироглу отправи критики към лидера на Народнорепубликанската партия (НРП) Кемал Кълъчдароглу и неговите съюзници, информира англоезичното издание "Търкиш минит".

Няколко дни преди нахлуването на полицията в централата на Халк ТВ тя стана обект на атака от страна на Кълъчдароглу, който през май бе възстановен на поста лидер на НРП чрез съдебно решение, отменящо партийния конгрес, на който той загуби лидерството през 2023 г.

Кълъчдароглу обвини Халк ТВ, че излъчва фалшиви новини „24 часа в денонощието“.

Поемането на контрола от страна на държавата на Халк ТВ се случва на фона на нарастващия натиск върху независимите медии в Турция. Наскоро бе блокиран достъпът и до новинарския сайт T24.

На 30 септември съд в Истанбул издаде заповед за блокиране на достъпа до сайта и профилите в социалните мрежи на T24 заради репортажи, които прокуратурата определи като „ЛГБТ пропаганда“.