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Балкани

Полицията в Истанбул нахлу в офисите на опозиционната телевизия

Полицията в Истанбул нахлу в офисите на опозиционната телевизия
АП/БТА

„Среднощен обиск в телевизионен канал, назначаване на попечител - само диктатори биха направили такова нещо“, написа Йозел

Турската опозиционна телевизия Halk TV съобщи в сряда, че полицията е нахлула в офиса ѝ в Истанбул и че е назначен държавен синдик (попечител) за управление на канала.

„Стотици полицаи влязоха в сградата. Влизането в сградата на Halk TV не се разрешава, докато вътре се извършва обиск“, съобщи медията в материал на своя уебсайт, цитиран по Ройтерс.

Излъчването на живо на канала е било прекъснато в 6:30 ч. сутринта (03:30 ч. по Гринуич), след което е започнало излъчването на предварително записани материали.

Дениз Байрамоглу, водещ в Halk TV, заяви в платформата X, че главният редактор Суат Токташ се е опитал да преговаря с ръководителя на делегацията на синдика за продължаване на ефира, но това не е било разрешено.

Към момента няма официален коментар от властите по въпроса. Все още не са ясни и конкретните причини за полицейската акция в офисите на Halk TV или за назначаването на попечител.

Правозащитни организации и западни държави редовно критикуват правителството на президента Реджеп Таип Ердоган за влошаващото се състояние на човешките права и репресиите срещу свободата на печата през последните години, докато Анкара налага все по-строг контрол над основните медии. На редица опозиционни или независими медии вече бяха наложени забрани за достъп, ограничаване на трафика, глоби и други рестрикции.

Йозгюр Йозел, председател на основната опозиционна Нова партия, осъди действията и заяви, че това е опит на правителството да спре достъпа на хората до информация.

Среднощен обиск в телевизионен канал, назначаване на попечител - само диктатори биха направили такова нещо“, написа Йозел в X.

„Тези, които назначават служебни управители в общините и потъпкват волята на народа, сега назначиха синдик и в Halk TV, гледана от милиони. Защото ТЕ СА БЕЗПОМОЩНИ И СТРАХЛИВЦИ!“, добави той, визирайки отстраняването на избрани кметове като част от правния натиск срещу опозицията.

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