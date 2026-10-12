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Ердоган увери: Турция стои до Саудитска Арабия

Ердоган увери: Турция стои до Саудитска Арабия
АР/БТА

Това заяви турският президент

Турция застава на страната на Саудитска Арабия след атаките срещу Рияд и продължава работата по изграждането на общи отбранителни структури с кралството и Пакистан. Това заяви турският президент Реджеп Тайип Ердоган след заседание на кабинета, излъчвано на живо в социалните мрежи.

Ердоган осъди нападенията срещу Саудитска Арабия и подчерта, че Анкара продължава да изпълнява ангажиментите си по споразумението за съвместна отбрана, подписано с Рияд и Исламабад на 7 август.

По думите му сътрудничеството се развива в две основни направления – укрепване на колективната отбрана и регионалната сигурност, както и изграждане на постоянни институционални механизми, които да гарантират ефективното му прилагане.

Турският президент съобщи още, че споразумението, известно като Споразумението от Мека, ще бъде внесено за разглеждане в турския парламент през следващите дни.

Анкара призова за прекратяване на действията, застрашаващи региона

След атаката срещу Рияд Турция публикува официална позиция, в която призова за незабавно прекратяване на действията, застрашаващи сигурността и стабилността в региона и възпрепятстващи международните усилия за постигане на мир.

Според информацията за нападението при атаките са загинали 12 души, а 309 са били ранени.

Ердоган подчерта, че участието на Турция в отбранителното партньорство ще бъде съобразено с националното законодателство на страната, както и с ангажиментите ѝ към НАТО.

Той заяви, че Анкара се стреми към мир и стабилност в региона и не разглежда конфликтите през призмата на етническите различия.

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